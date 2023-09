Novidade do PIX foi subestimada e ninguém acreditou que sairia do papel

Tem uma novidade que está prestes a ser lançada e todos estão esperando essa novidade porque vai facilitar a vida de milhões de brasileiros, que é o novo lançamento do PIX com uma proposta de viabilizar a utilização da plataforma sem precisar estar conectado na internet, ou seja, offline. Se realmente isso acontecer vai ser uma facilidade inédita para o lançamento do pix que aconteceu em 2020.

O uso do Pix sem internet vai facilitar o pagamento de despesas como a conta de luz, plano de saúde, condomínio, além de transações financeiras em pedágios e no transporte público. E a expectativa de lançamento está prevista no Relatório de Gestão do Pix que foi publicado pelo Banco Central nesta última segunda-feira.

A novidade do Pix está saindo do papel. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O documento ainda está informando que o Pix pode ser usado em débitos automáticos a partir do ano de 2024 e essa nova modalidade vai se chamar Pix Automático. Banco Central disse no documento “O Pix Automático será desenvolvido de forma bastante flexível, para atender a multiplicidade de negócios em suas diferentes necessidades (…), estimulando a competição”.

O Banco Central ainda acrescenta “Dada a maior quantidade de agentes aptos a oferecer a solução aos recebedores, espera-se que o custo também seja menor do que o atualmente observado na oferta de serviços similares”.

Transação recorde

60% das operações com o Pix são realizadas desde com o lançamento da plataforma que envolvem valores inferiores a R$ 100. E ainda sim, os dados recentes mostram que somente uma única transação movimentou R$ 1,2 bilhão em dezembro do ano de 2022. Esse valor transacionado através do sistema de pagamentos no ano passado chegou R$ 1,2 trilhão, um aumento significativo em relação aos R$ 718 bilhões que foram movimentados em 2021.

Veja também: Lista de CPFs é grande! Banco do Brasil pagará Pix total de 953,7 MILHÕES

Já no ano de 2022, aproximadamente mais de 133 milhões de pessoas físicas e 11,9 milhões de empresas que utilizavam o Pix em nosso país.

Com o avanço da tecnologia as formas de pagamento também está se atualizando para dar mais flexibilidade na hora do pagamento no dia a dia. As pessoas já estão na expectativa dessa nova ferramenta e para saber como vai funcionar.

O Pix é um dos sistemas mais utilizados para pagamento desde quando foi lançado e os serviços financeiros como o DOC já está ficando para trás e algumas instituições financeiras já pararam de oferecer esse tipo de serviço.

Veja também: Recebeu Pix ERRADO? Veja como devolver o dinheiro