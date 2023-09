Ainda posso jogar na Lotofácil da Independência? Prêmio de 200 MILHÕES

Ao chegar na casa lotérica, é comum observar vários cartazes anunciando jogos que podem distribuir prêmios milionários para os vencedores. E dessa vez, a grande oportunidade trata-se da Lotofácil da Independência que pode pagar até R$ 200 milhões para uma única pessoa, caso ela ganhe sozinha. Portanto, confira todas as datas e as melhores dicas para potencializar ainda mais as chances de levar o grande prêmio para casa.

Como funciona a Lotofácil da Independência?

O funcionamento dela é bastante simples e usa basicamente a sorte de cada apostador, claro, há quem goste de usar a lógica, por exemplo, apostando nos números que mais caíram ou então, aqueles que menos apareceram, todavia, isso é bastante subjetivo.

Para apostar, é bem fácil, pagando apenas R$ 3, é possível escolher 15 números entre um universo de 25 números que há no bilhete. Então, quem acertar entre 11 e 15 números, pode levar uma grande bolada para casa.

A priori, parece ser bastante fácil, mas na prática, não é, já que ao escolher apenas 15 números, é preciso que pelo menos 11 deles sejam sorteados, no caso, precisa contar com a sorte para que os demais não sejam selecionados.

Como realizar a aposta?

Foi-se o tempo que só era possível realizar apostas se fosse em casas lotéricas, agora, há inúmeras outras possibilidades, como pelo site ou aplicativo oficial da Caixa e pelas loterias, como é o costume da maioria das pessoas.

Vale lembrar que o sorteio irá acontecer no dia 09, isto é, próximo sábado e as apostas podem ser realizadas até às 19 horas do dia citado.

E para quem possui dúvidas dos números que irá apostar, é possível optar pela “surpresinha”, nesta modalidade, o apostador apenas realiza o pagamento e o sistema escolhe automaticamente os números.

Dicas para aumentar as chances de ganhar

A principal dica parece óbvia, mas nem todos ficam atentos a isso, a saber, a quantidade de números apostados. Quanto mais números, mais chances há de o apostador conseguir um bom resultado e ganhar o prêmio milionário. Vale lembrar que quanto mais números, mais caro fica.

Enquanto para escolher apenas 15 números, o apostador precisa pagar R$ 3, ao escolher 20 números ele precisa pagar quase R$ 50 mil. Lembrando que a probabilidade de ganhar com a aposta mínima, é de uma chance em meio a milhões, ao passo que as chances de ganhar apostando na quantidade máxima de pontos, é de uma em 211.

Além disso, caso o apostador prefira, é possível contar com dados estatísticos e realizar uma mesclagem entre os números mais sorteados e aqueles menos sorteados, todos esses pontos podem ajudar a aumentar ainda mais as chances de se tornar o mais novo milionário da cidade.

