Coloquei ISSO no detergente e minha vida mudou 100%

O detergente é um produto de limpeza que não pode faltar na casa de um brasileiro, é um produto que em toda despesa é essencial colocá-lo na lista. Além disso, tem também o detergente caseiro que é uma boa opção para a pessoa que deseja economizar dinheiro e proteger o meio ambiente.

Você sabia que tem como personalizar esse produto conforme as suas preferências? É isso mesmo que você leu! Adicionando alguns ingredientes naturais e fragrâncias de sua escolha, assim você cria o seu detergente.

Para quem gosta de coisas caseiras, essa é uma ótima opção, no entanto já vale destacar que o detergente caseiro não é tão potente igual o que vende nos supermercados, que no caso são os produtos industrializados.

O detergente caseiro tem vantagens. Imagem: FreePik

Ingrediente que pode aumentar a potência do detergente

Para conseguir aumentar o poder de limpeza do detergente caseiro, tem como adicionar esses ingredientes:

Bicarbonato de sódio: O bicarbonato de sódio é um ótimo desengordurante e que sempre está nas receitas caseiras. Coloque 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio ao detergente antes de usá-lo, o resultado será excelente.

Vinagre branco: O vinagre branco é um poderoso desinfetante também, e muito utilizado em produtos caseiros. Coloque 100 ml de vinagre branco ao detergente.

Limão: O limão, além de ser um alimento é um produto natural com propriedades bactericidas. Coloque o suco de um limão ao detergente.

Açúcar: Uma boa dona de casa sabe que o açúcar ajuda a remover manchas difíceis. Coloque 1 colher de sopa de açúcar ao detergente.

Sal: O sal ajuda a remover manchas de gordura. Coloque 1 colher de sopa de sal ao detergente

Como adicionar os ingredientes no detergente

Para adicionar os ingredientes no detergente caseiro, segue esses passos:

Coloque o detergente em um frasco com tampa.

Coloque os ingredientes que deseja

Feche o frasco e agite bem

Como usar o detergente com ingredientes adicionais

O detergente caseiro que você fez na sua casa com ingredientes que citamos acima, pode ser usado para lavar louças, pisos e até mesmo roupas, pois são ingredientes que por mais que não seja usado no detergente são misturas caseiras que as donas de casa já estão acostumadas a usar.

Para usar esse detergente caseiro para lavar roupas, é preciso diluir o detergente em água morna e colocar nas roupas que estão de molho, deixe por 30 minutos antes de lavar na máquina. Já para limpar os pisos, é só diluir o detergente em água morna e passar um pano úmido no chão.

Quais são as vantagens do detergente caseiro com ingredientes adicionais?

O detergente caseiro com esses produtos tem vantagens como:

É mais potente: Os ingredientes adicionais que citamos acima ajudam a remover manchas difíceis e a desengordurar superfícies.

É mais econômico: Os ingredientes adicionais que citamos acima são geralmente mais baratos do que os produtos químicos vendido nos supermercados

É mais sustentável: Os ingredientes adicionais são naturais e não poluentes.

