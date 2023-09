Lista do Bolsa Família é atualizada e você pode estar no app; consulte

O governo federal relançou no início de março de 2023 o novo Programa Bolsa Família, que substituiu o antigo Programa Auxílio Brasil no atendimento de mais de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social. Porém, o valor pago pelo novo programa social é maior do que as quantias que eram repassadas antes, e isso tem atraído novos interessados.

Muitas famílias que necessitam do benefício e que atendem todas as regras e exigências do programa mas ainda não recebiam os pagamentos, passaram a procurar um CRAS para se inscrever no Cadastro Único, que é a porta de entrada do programa, e se tornarem beneficiárias.

Porém, a inclusão no programa não acontece de imediato, pois o governo possui um orçamento limitado, situação que faz com que somente um número de famílias sejam atendidas a cada rodada. Portanto, quem se inscreve no programa precisa aguardar e monitorar seu cadastro a cada nova rodada para verificar se foi aprovado e incluído a folha de pagamentos do programa.

Setembro tem novidade para quem recebe Bolsa Família | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Novos aprovados do Bolsa Família acaba de sair

A boa notícia é que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que administra o programa, já realizou todas as verificações e cruzamentos de dados dessa rodada, e definiu quem serão os beneficiários desse mês de setembro de 2023. Portanto, já é possível verificar quem receberá o Bolsa Família em setembro e quem foi aprovado.

Além disso, também já é possível consultar quais os beneficiários que foram desbloqueados nesta rodada, quais foram as famílias que estavam canceladas e voltaram a receber, e quais serão os novos bloqueados, que não receberão em setembro de 2023, e os os que deixarão de vez a folha de pagamentos do programa nesta rodada.

Esta consulta pode ser realizada através do aplicativo do programa Bolsa Família, que é o app oficial do programa. Basta baixar o aplicativo e tentar acessa-lo. Isso porque o aplicativo só pode ser acessado por beneficiários. Portanto, quem nunca recebeu e conseguiu acessar o app, já sabe que se tornou um beneficiário em setembro, e quem não conseguir fazer o acesso ainda nãos e tornou um beneficiário.

No caso de desbloqueados, bloqueados e cancelados, o acesso será feito normalmente, pois se tratam de famílias que já eram beneficiárias, e haverá uma mensagem informando sobre a situação do beneficiário e instruindo a respeito de ações necessárias, como a atualização cadastral no caso de novos bloqueados por suspeitas de irregularidades, por exemplo.

Contudo, é importante destacar que os valores que serão pagos nesta nova rodada do Bolsa Família ainda não estarão disponíveis, pois a folha de pagamentos do programa só será fechada por volta do dia 10 de setembro. Portanto, entre os dias 10 e 17 os apps do programa serão atualizados com os valores que serão pagos neste mês.

Pagamentos do Bolsa Família de setembro

Vale lembrar que as datas de pagamento do novo Programa Bolsa Família para este mês de setembro já são conhecidas, e portanto, as famílias receberão entre os dias 18 e 29, de acordo com o cronograma abaixo:

NIS de final 1 – depósito na conta em 18 de setembro (valores serão disponibilizados no sábado, dia 16/09);

NIS de final 2 – depósito na conta em 19 de setembro;

NIS de final 3 – depósito na conta em 20 de setembro;

NIS de final 4 – depósito na conta em 21 de setembro;

NIS de final 5 – depósito na conta em 22 de setembro;

NIS de final 6 – depósito na conta em 25 de setembro (valores serão disponibilizados no sábado, dia 23/09);

NIS de final 7 – depósito na conta em 26 de setembro;

NIS de final 8 – depósito na conta em 27 de setembro;

NIS de final 9 – depósito na conta em 28 de setembro;

NIS de final 0 – depósito na conta em 29 de setembro.

