Caixas de ovos têm grande utilidade: descubra por que tanta gente está guardando esse item

As caixas de ovo são, em muitas casas, o exemplo de item que mais acumula e incomoda, por conta do tamanho. Inclusive, muitas pessoas compram os ovos para se alimentar e, depois, simplesmente não sabem o que, exatamente, fazer com suas respectivas caixas de papelão.

Há quem deixe sobre algum eletrodoméstico, como a geladeira, quem esconda as caixas embaixo da pia ou mesmo quem as molhe e amasse antes de jogá-las no lixo, de modo que ocupem menos espaço… De fato, são muitas opções, sendo que a reciclagem, por meio da qual alguns itens de decoração podem surgir, definitivamente deve ser considerada.

Aliás: vale frisar que as caixas de ovos vão muito além de serem uma solução criativa de armazenamento, desempenhando, também, um papel muito importante no que diz respeito à sustentabilidade e no que diz respeito à criação de uma rotina mais organizada dentro de casa.

E, o melhor: elas realmente são reutilizáveis e recicláveis, o que significa que, ao invés de irem para o lixo, podem ganhar uma segunda vida e, ainda, ajudar a reduzir consideravelmente o impacto que os resíduos causam no meio ambiente.

No decorrer do conteúdo a seguir, é possível entender mais sobre o assunto e, também, aprender como usar essas caixas de forma criativa.

As caixas de ovos representam uma forma criativa de armazenamento | Imagem: Alvina Suhardjo / unsplash.com

As ideias de reciclagem tendo as caixas de ovos como itens principais

Estas caixas em questão são pensadas para organizar os ovos de forma prática para que sejam vendidos, e, mesmo depois que os ovos acabam, elas ainda podem continuar desempenhando uma ótima função de armazenamento.

É possível utilizar os compartimentos que fazem parte delas para guardar jóias, bolas de algodão, maquiagem e até mesmo remédios, por exemplo. Porém, antes disso é imprescindível desinfetar o papelão, considerando que nele podem existir bactérias.

E a melhor forma de desinfetá-lo definitivamente não poderia ser mais prática: basta colocar a caixa no forno e deixá-la ali por 10 minutos, a uma temperatura de 100 graus.

Outra ideia de reciclagem muito interessante é usar as caixas de ovos como jardim para plantas pequenas e suas respectivas sementes. Inclusive, as próprias cascas de ovos podem ser usadas como fonte de nutrientes para a terra.

Lembrando que o papelão utilizado nessas caixas costuma ser resistente à umidade, o que acaba criando um ambiente muito propício para que as plantas consigam crescer como o esperado.

Vale a pena usar e abusar da criatividade na hora de reutilizar as cascas de ovos

No caso de utilizar as caixas de ovos para armazenar pequenas joias, por exemplo, é possível decorá-las da forma que preferir.

É possível pintá-las de outra cor, colar adesivos e fazer o que mais a criatividade permitir. Isso sem citar o fato de que a internet está repleta de ideias para quem quer ir além, criando luminárias, “capas” para vasos de plantas e muito mais!

E, claro: estas caixas são apenas alguns dos materiais que podem ser reutilizados depois de terminarem sua finalidade principal. Potes de achocolatado, garrafas de vidro e diversos outros itens também podem ser reciclados.

