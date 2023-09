Por que você PRECISA dizer não mais vezes? Entenda o momento certo

A situação é comum para a maioria dos meros mortais. Em uma vida cheia de compromissos, a capacidade em se dizer um “não” de forma objetiva é fundamental para termos um equilíbrio mental, assim como para praticarmos o autocuidado. Mas infelizmente nem todos dominam esta ‘arte’. Continue a leitura, a seguir, e entenda o mal que você pode causar a si mesmo ao abrir mão de impor limites.

Entenda o mal que você pode causar a si mesmo ao abrir mão de impor limites e não dizer um simples “não”. | Foto: Reprodução / Freepik

A necessidade de impor limites

Recusar algo é uma das tarefas mais desafiadoras que enfrentamos em nossas vidas. Com que frequência optamos por uma aceitação insincera para evitar ferir sentimentos, ceder à pressão social ou manter uma fachada?

Frequentemente nos escondemos atrás de respostas positivas quando, na verdade, desejávamos sinceramente expressar um firme “não”. Isso nos leva à seguinte indagação: a que custo? Afinal, o preço de silenciar nossos “nãos” verdadeiros pode ser significativo. Continue a leitura, a seguir, e entenda o mal que você pode causar a si mesmo ao abrir mão de impor limites.

O ‘limite ‘não’ que protege sua saúde mental

Quando nos privamos da oportunidade de expressar o que realmente sentimos, estamos sendo desonestos conosco mesmos, e ao longo do tempo, essa autos supressão emocional pode resultar em problemas de saúde mental.

Entretanto, considere por um momento que o ato de recusar não é o monstro temido que muitas vezes imaginamos. E se o “não” for, na verdade, a chave para nossa autenticidade e liberdade emocional? Com o tempo, aprendemos que ao expressar nossos “nãos” de maneira sincera, algo mágico acontece. As pessoas não costumam reagir da maneira que tememos; pelo contrário, muitas vezes parecem aliviadas.

É hora de alinharmos nossos sentimentos com nossas ações. Quando estamos em conflito com nossos verdadeiros sentimentos, criamos um desequilíbrio que, em algum momento, nos afetará negativamente. A autenticidade significa assumir o controle de nossas próprias vidas.

Seja honesto, custe o que custar

Frequentemente, acreditamos que nosso “não” causará dor aos outros, mas isso nem sempre é verdade. Às vezes, o que a outra pessoa realmente precisa é do nosso “não”. Isso pode ser a peça que falta no quebra-cabeça das relações, colocando tudo no lugar certo.

A verdade é que quando não somos honestos, acabamos prejudicando a outra pessoa de outras maneiras. Nossas respostas falsas podem criar um fardo emocional, uma sensação de obrigação não solicitada. Além disso, as energias entre duas pessoas são poderosas. Um “não” disfarçado de “sim” é percebido em um nível vibracional, gerando uma reação negativa. A honestidade é a única maneira de manter relacionamentos saudáveis.

Domine a arte de dizer NÃO

A habilidade de recusar educadamente é fundamental em várias situações da vida. A questão central é como aprender a expressar um “não” de maneira educada, porém eficaz. Primeiramente, é importante conhecer nossos valores e prioridades para ter uma visão clara do que estamos dispostos a aceitar. Equilibrar as tarefas em relação às nossas prioridades estabelecidas é essencial. Por exemplo, se estamos buscando avançar em nossa carreira, pode ser necessário recusar algumas solicitações pessoais para concentrar nossos esforços no desenvolvimento profissional, e vice-versa.

Utilizando um roteiro para praticar

Especialistas sugerem que pratiquemos maneiras educadas de recusar, como o uso de “guias” que podem ser aplicados em situações pessoais ou em mensagens. Frases como “muito obrigado pelo convite, mas não posso aceitar agora”, “obrigado por pensar em mim, mas não poderei ir”, ou “obrigado pela consideração, mas estou muito atarefado” são exemplos que permitem uma recusa firme e educada.

Adiar a resposta não é aconselhável, pois quanto mais adiamos, mais difícil se torna recusar. Respostas diretas, sem rodeios desnecessários, são essenciais para comunicar nossos limites de forma clara. Desenvolvendo táticas como as mencionadas acima, podemos estabelecer limites de maneira respeitosa e assertiva, protegendo nossa saúde mental e direcionando nossa energia para o que realmente importa.

