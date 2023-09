O Governo Federal está sempre em busca de novas maneiras de auxiliar os brasileiros em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Por mais uma vez o mesmo lançou um programa que dá para milhões de brasileiros o direito de receber R$ 80,00 diretamente em sua conta-corrente. Poucos conhecem esse programa — o que aumenta bastante a chance de adesão da grande maioria das pessoas que se inscreverem ainda neste mês de setembro. Saiba como funciona e o passo a passo de como se cadastrar.

R$ 80,00 a mais em setembro veja se seu CPF está na Caixa | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Governo anuncia novo benefício social

Trata-se de um benefício social voltado para as famílias que estão sob estado de vulnerabilidade. O nome do programa é “Comida Boa” e repassa para os beneficiários um auxílio mensal de R$ 80.

Este valor pode ser usado para qualquer finalidade. Entretanto, dentro dos limites estipulados pelo programa. Haja vista que o mesmo pode ser usado nos estabelecimentos credenciados pelo Governo Federal.

Logo — cada família irá receber um cartão. Que funciona como uma conta-corrente, na qual o saldo será depositado todos os meses. Entretanto, o cartão só poderá ser usado nesses estabelecimentos. A compra ficará à dispor dos titulares — podendo adquirir qualquer coisa que desejarem dentro do preço estipulado pelas regras.

Haja vista que por mais que seja um valor baixo, é uma grande ajuda para milhões de brasileiros que vivem com o mínimo todos os meses.

Por enquanto não são todos os brasileiros que possuem direito ao benefício. Haja vista que a liberação está acontecendo por estados — e nem todos se tornaram adeptos da prática.

Quais brasileiros têm direito a este benefício?

Portanto, o benefício é destinado aos brasileiros residentes do estado do Paraná. Haja vista que somente os titulares de famílias que possuem renda per capita de até R$ 200 podem participar do programa.

É importante que a família esteja com o cadastro atualizado no CadÚnico. Sendo importante que a última atualização não tenha sido há mais de 02 anos. Lembrando que terão prioridades no programa os beneficiários que não participam do Bolsa Família.

É necessário ir até o CRAS local a fim de dar início ao processo de adesão ao programa. Lembrando que o titular do benefício deverá levar o Título de Eleitor ou CPF a fim de realizar o cadastro.

Mais informações sobre o benefício

Trata-se de um benefício de assistência e enquanto a família estiver cumprindo as diretrizes irá continuar recebendo o benefício do Governo. Entretanto, é importante ficar atento quanto aos possíveis problemas que isso pode gerar.

Haja vista que caso ocorra algum problema no uso do cartão ou adesão ao benefício, é possível entrar em contato com o número 0800 005 7682 a fim de obter mais informações e suporte.

O cartão deverá ser portado pelo titular ou autorizado, a fim de conseguir realizar todas as operações. O cartão possui uma senha de autorização. Sendo importante que o mesmo esteja sempre com ela a fim de evitar possíveis problemas.

Espera-se que até o fim do ano outros estados também se tornem adeptos do programa a fim de auxiliar muito mais famílias brasileiras.