Fogo e Água! Duas tragédias históricas marcaram a semana no Brasil

Brasil registra desastres – O mais devastador ciclone extratropical registrado em décadas sacudiu a região Sul do Brasil, causando um rastro de morte e destruição que mobiliza governos e entidades. Até a última atualização, o evento climático extremo resultou na morte de 31 pessoas apenas no Rio Grande do Sul, superando as estatísticas das últimas quatro décadas no estado.

O ciclone extratropical causou tragédias no Sul do Brasil. Foto: divulgação Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Semana intensa no Brasil

O evento climático ocorreu no início da semana, especificamente no domingo, com a formação de um ciclone extratropical que impactou principalmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O fenômeno meteorológico foi responsável pela morte de 21 pessoas até a terça-feira, com 15 dessas fatalidades ocorrendo em uma casa em Muçum, uma cidade no centro do Rio Grande do Sul. A tragédia também registrou uma morte durante uma tentativa de resgate no Rio Taquari, onde um cabo de helicóptero se rompeu, causando a queda de uma mulher e um policial socorrista, que está em estado grave. Além disso, a ventania que atingiu 110 km/h em Jupiá, Santa Catarina, resultou na morte de um homem.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, expressou sua preocupação e tristeza, afirmando que se trata da pior tragédia natural na história recente do estado. Os números só aumentaram desde então, com mais dez vítimas confirmadas na quarta-feira, elevando o total para 31. O impacto do ciclone extratropical é tão significativo que o estado gaúcho registrou 2.984 desalojados e 1.650 desabrigados em 70 cidades afetadas.

O cenário de destruição também abrangeu uma variedade de transtornos associados ao evento, como inundações e deslizamentos de terra, especialmente na região dos Vales, no Norte e na Serra Gaúcha. Municípios como Muçum, Roca Sales, Lajeado, Estrela, Arroio do Meio, Encantado e Colinas foram inundados pelo Rio Taquari. A Defesa Civil do estado alertou para o risco de mais inundações, especialmente do Rio Caí, e deslizamentos de terra devido ao solo continuamente úmido. Em várias dessas áreas, medidas preventivas estão sendo tomadas, como a retirada de famílias de suas casas.

Adversidades em Santos

Para além dos estados do Sul, a cidade de Santos, no litoral paulista, também enfrenta suas próprias adversidades. Um incêndio destruiu cerca de 150 residências em uma comunidade de palafitas, levando o prefeito Rogério Santos a declarar estado de emergência para viabilizar assistência financeira às famílias atingidas. Conforme anunciado pelo prefeito, as famílias cadastradas receberão uma parcela inicial de R$ 1,2 mil, seguida de um auxílio mensal de R$ 600 para aluguel até que sejam atendidas por programas habitacionais.

O ciclone extratropical tem origem em um sistema de baixa pressão que causou chuvas intensas e ganhou intensidade à medida que se deslocou em direção ao oceano. Sua magnitude ressoa como um alerta para os crescentes desafios impostos por fenômenos climáticos extremos, mobilizando esforços governamentais e da sociedade civil para a prevenção, resposta e reconstrução nas áreas afetadas.

