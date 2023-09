Como superar o término e sentir-se feliz novamente? 10 dicas de ouro

Término de relacionamento pode ser doloroso – Terminou um relacionamento e está perdido em um mar de emoções? Você não está sozinho. Uma pesquisa recente da rede britânica de cafés Costa Coffee revelou dez estratégias comprovadas para retomar o controle de sua vida e encontrar a felicidade após o fim de um romance.

O término de um relacionamento pode ser um momento difícil, mas essas dicas podem ajudar a superar essa fase. Foto: divulgação

Dá para superar um término?

A pesquisa, parte de uma campanha de marketing para uma nova linha de bebidas da Costa Coffee, entrevistou 2.000 pessoas que passaram por pelo menos três separações na vida. A análise apontou que dois terços dos participantes acreditam que o término de um relacionamento pode ser o início de algo positivo, um novo capítulo da vida.

Um dos aspectos mais significativos revelados pela pesquisa foi a importância de se distanciar do ex-parceiro tanto física quanto emocionalmente. De acordo com os dados, 31% dos entrevistados consideram essencial se desfazer dos objetos do ex que ainda estão em sua posse. Manter esses itens pode servir apenas como lembretes dolorosos, tornando o processo de superação mais difícil.

Além disso, 27% dos participantes sugerem que engatar um novo relacionamento logo após o término não é a melhor estratégia. Um novo namoro pode até preencher temporariamente o vazio deixado pelo antigo, mas raramente leva a uma solução a longo prazo. Segundo Sandra Ferreira, representante da Costa Coffee, “a sensação inicial de perda pode ser avassaladora, mas é frequentemente o primeiro passo para mudanças melhores e mais significativas na vida”.

O estudo também revelou outras maneiras eficazes de lidar com a dor da separação. Entre elas, está a importância de se concentrar em si mesmo. Um terço dos entrevistados destaca que, em vez de se preocupar com o que o ex está fazendo ou sentindo, o foco deve estar em como melhorar sua própria vida. Dormir bem, praticar hobbies e passar tempo com amigos e familiares aparecem como ações positivas para ocupar a mente e evitar pensamentos negativos.

O estudo ainda sugere que tirar um tempo para viajar pode ser uma forma excelente de recarregar as energias. Cerca de 24% dos entrevistados acreditam que férias podem ser o melhor remédio para esquecer um amor antigo e começar a vislumbrar novos horizontes. Além disso, 72% afirmam que a experiência de uma separação muitas vezes atua como um impulso para tentar coisas novas.

Mais dicas

A relação entre música e estado emocional também foi abordada na pesquisa. Enquanto músicas tristes podem ser tentadoras durante um período de luto amoroso, a pesquisa aponta que o melhor é optar por canções mais animadas. O objetivo é procurar músicas que estimulem sentimentos de alegria e positividade.

Dormir foi outra estratégia destacada por muitos participantes. Descansar o corpo e a mente pode ser uma ferramenta poderosa durante o processo de cura, e até mesmo atividades relaxantes como yoga podem ser extremamente úteis.

Ao longo da pesquisa, o conceito que permeia todas as sugestões é o de redescoberta pessoal. Ter um tempo para si mesmo, avaliar mudanças pessoais e reavaliar prioridades são etapas cruciais para a superação. “Não perca a esperança de um futuro melhor, você pode encontrar a felicidade novamente”, encoraja Ferreira, da Costa Coffee.

A lição mais importante é talvez a de que a vida não apenas continua após uma separação, mas muitas vezes melhora. E isso não é apenas um clichê reconfortante, é um fato apoiado por dados e por inúmeras experiências pessoais. Então, se você está passando por uma separação, lembre-se: é sempre possível recomeçar e ser feliz.

