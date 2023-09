Você usa o WhatsApp para marcar lembretes? Confira a novidade

O WhatsApp é muito mais que um aplicativo de comunicação. Através dele é possível obter muito mais praticidade durante o cotidiano. Podendo realizar ações com facilidade e até mesmo aumentar a produtividade individual ou coletiva de alguma empresa ou instituição. Agora é possível criar lembretes no WhatsApp de maneira simples e rápida — por mais que seja uma funcionalidade existente há algum tempo, poucos conhecem essa opção.

Como criar lembretes no WhatsApp?

Existem duas maneiras para criar lembretes no WhatsApp. Entretanto, a principal delas é bem simples. Os lembretes podem ser de textos, áudios ou vídeos. O intuito é conseguir lembrar de vê-los posteriormente a fim de conseguir ter mais detalhes sobre algum assunto.

Para isso é possível favoritar o texto ou mensagem. E para isso é bem simples. Basta pressionar a mensagem em si e clicar na opção de “Favoritar”. A partir de então, a mensagem será favoritada. Posteriormente poderá ser acessada na aba de favoritos do WhatsApp.

É válido lembrar que essa opção é interessante a fim de favoritar os textos ou mensagens enviadas. Podendo ser realizada com mensagens próprias ou de terceiros. Sendo uma opção bastante útil na maioria das vezes.

Mas há ainda uma funcionalidade muito mais avançada que pode ser usada por qualquer usuário do WhatsApp. Garantindo muito mais produtividade e desenvoltura durante todas as etapas.

Faça isso e nunca mais esqueça uma mensagem

É uma maneira bem simples de ter uma espécie de baú do tesouro. Os usuários podem criar conversas individuais ou grupos individuais na qual contém somente uma pessoa. Isto é, o seu próprio contato. Esta é uma funcionalidade usada para armazenar conteúdos privados, secretos ou simplesmente lembretes que devem ser vistos posteriormente.

Logo, as mensagens podem ser encaminhadas para esse chat e posteriormente favoritadas. Ou simplesmente encaminhadas para o chat a fim de posteriormente serem visualizadas.

Para criar esse chat é bem simples. Existem algumas maneiras diferentes, mas a mais usada funciona da seguinte maneira:

Clique em “Criar novo grupo”;

Dê um nome para o grupo, coloque uma capa e adicione uma pessoa qualquer;

Entre no grupo, remova a pessoa adicionada e pronto!

Feito isso, terá sido criado um chat individual com apenas uma pessoa. A partir de então, este chat poderá ser usado para qualquer finalidade e principalmente ser usado como lembrete de tarefas e até mesmo de mídias esquecidas.

Por mais que seja uma funcionalidade existente há algum tempo, poucos realmente sabem dela. Até mesmo porque não se trata de uma função em si, mas de uma possibilidade dada pelo próprio WhatsApp.

Caso o usuário queira deletar o grupo posteriormente, basta sair do grupo e deletar todas as mídias. Logo, todas as conversas e mídias daquele grupo em si serão todas apagadas. É importante sempre manter o grupo privado e sem qualquer link de distribuição. Todo cuidado é pouco.

