Pis/Pasep pode aumentar a pagar valor SURPRESA para os trabalhadores

O Pis/Pasep é um abono salarial cujo todo trabalhador formal possui direito. Os repasses referentes ao ano de 2021 já foram concluídos neste ano de 2023. Logo — agora os trabalhadores estão atentos quanto aos valores repassados referentes ao ano de 2022, que serão pagos neste próximo ano! Veja abaixo as mudanças e os valores referentes.

PisPasep pode aumentar a pagar valor SURPRESA para os trabalhadores | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Pis/Pasep tem valores revelados

O Pis/Pasep de 2022 que será pago em 2024 teve o seu valor revelado. Haja vista que por mais que ainda não tenha sido revelado o valor do salário mínimo em 2024, já é possível ter uma noção com base nos anos anteriores de pagamentos.

Por conta da pandemia da covid-19, os pagamentos referentes ao abono salarial foram pausados. Dando lugar aos repasses mensais aos brasileiros do Auxílio Emergencial. Logo — ficara um atraso de 02 anos nos pagamentos aos trabalhadores.

Em razão disso, somente neste ano de 2023 que foram pagos os pagamentos do abono salarial referente ao ano de 2021. O cálculo do valor é bem simples. É necessário dividir o valor do salário mínimo vigente no ano do pagamento por 12, e multiplicar pela quantidade de meses trabalhados.

O valor máximo que pode ser repassado ao trabalhador é de 01 salário mínimo. Portanto, para o próximo ano o valor que será pago é de até 01 salário mínimo.

Alguns especialistas estão aguardando notícias do Governo quanto aos novos valores dos benefícios. Porque tudo indica que até o fim do próximo ano o Governo pretende criar medidas para ajustar o cronograma do abono novamente.

Leia mais: Quem tem direito HOJE ao bônus de R$ 400,00 da Caixa

Estes brasileiros terão direito aos valores do abono salarial

Os trabalhadores que exerceram atividades remuneradas no ano de 2022 por no mínimo 30 dias terão direito ao abono salarial. Além disso, o trabalhador não poderá ter recebido mais de 02 salários mínimos no ano-base.

Por fim — é necessário que o mesmo tenha no mínimo 05 anos de inscrição nos respectivos programas PIS/Pasep. Caso contrário, não receberá o valor. Para consultar os valores e datas pela internet é bem simples. Podendo ser feito a partir do momento que foi liberados as consultas.

Entre no site do Governo Federal;

Clique em “Serviços” e depois Clique em “Abono salarial”;

Insira o CPF e clique em “Entrar”;

Clique em “PIS/Pasep” e selecione o ano-base.

Pronto! Feito isso basta visualizar todas as informações acerca do benefício. Bem como valores disponíveis, meses trabalhados, etc. O saque é realizado através do aplicativo do próprio banco.

Lembrando que tanto pela Caixa Econômica Federal quanto pelo Banco do Brasil é possível conseguir transferir os repasses para a instituição bancária de maior confiança ou praticidade.

Leia mais: Auxílio Gás voltará a ser pago? Veja as datas atualizadas