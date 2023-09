Score baixo na Serasa permite financiar casa para quem fizer isso

Ter a casa própria é o sonho da maioria dos brasileiros. Mas uma das grandes dificuldades é alinhar o desejo com o poder de conseguir. Quando você quer financiar uma casa, os bancos e as empresas financeiras analisam várias coisas antes de decidir se vão emprestar o dinheiro ou não. Eles olham sua situação financeira e, aí sim podem ou não aprovar o financiamento.

Diante disso, ter um score baixo no SPC/Serasa pode ser um problema extra para conseguir o financiamento. Nesses casos, é importante melhorar a situação financeira para aumentar o score. Por exemplo, se você tem uma renda razoável, suas chances de conseguir o financiamento podem ser maiores, mesmo que seu score não seja tão alto.

No entanto, outros fatores são considerados, como o tipo de trabalho e atividade que você exerce. Serviços autônomos, como podem variar de acordo com o tempo, são mais difíceis de considerar no financiamento, assim como o tempo em que o trabalhador talvez esteja com a carteira assinada. Aqueles que já estão a mais tempo no emprego possuem maiores chances de conseguir aderir à modalidade.

Score baixo na Serasa também permite financiamento de casa para quem fizer esses passos. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Outros fatores também são levados em conta, como o histórico financeiro do solicitante, como a solicitação de cartões de crédito ou outros financiamentos na própria instituição credora, também são levados em conta. Quanto mais positivo for seu histórico, maiores as chances de concessão do financiamento.

Como solicitar um financiamento?

Para solicitar um financiamento, você deve seguir os seguintes passos:

Confira como está o seu CPF; Verifique se o Cadastro Positivo está ativo e atualizado; Tenha conta no banco em que vai pedir o financiamento; Receba seus pagamentos na conta; Reúna a documentação necessária; Formalize sua empresa; Confira seu Serasa Score para aumentar suas chances de aprovação.

Após essas medidas, é necessário ir até uma agência mais próxima do seu banco, onde a instituição irá avaliar o pedido.

O que é score de crédito?

O score de crédito, ou pontuação de crédito, ajuda a avaliar o histórico financeiro recente de cada consumidor ou empresa. A pontuação é utilizada pelas instituições financeiras na análise de risco de conceder crédito a uma pessoa ou empresa. Trata-se, portanto, de uma ferramenta usada pelas empresas para medir a probabilidade de um CPF ou CNPJ cumprir suas obrigações financeiras.

O cálculo desse indicador é feito com base em informações de bancos de dados de birôs de crédito, como a Serasa. Essas informações incluem o histórico de pagamento de dívidas, o número de consultas realizadas ao CPF ou CNPJ, entre outros fatores. A pontuação do score de crédito pode variar de acordo com a metodologia utilizada pela empresa que realiza a avaliação.

