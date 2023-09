Moedas lançadas há 7 anos valem quase R$ 4 MIL

Os colecionadores de moedas antigas ou numismáticos, buscam não apenas exemplares com valor histórico, mas também peças raras que podem valer consideravelmente mais do que seu valor da época em que foi produzida. Entre outras palavras, a moedinha que você guardou e esqueceu no tempo pode valer um bom dinheiro. Saiba mais detalhes, a seguir, sobre o valor de uma moeda muito especial.

O mercado numismático no Brasil está em constante crescimento e é verdadeiramente fascinante. A numismática é a disciplina que se dedica ao estudo de moedas e notas antigas, e no Brasil, cada vez mais pessoas estão se apaixonando pela ideia de colecionar e investir em moedas raras.

Os colecionadores de moedas antigas buscam não apenas exemplares com valor histórico, mas também peças raras que podem valer consideravelmente mais do que seu valor nominal. Entre outras palavras, a moedinha que você guardou após receber de troco há muitos anos atrás, pode, hoje, valer uma bela grana. Saiba mais detalhes, a seguir, sobre o valor de uma moeda muito especial.

As moedas ‘olímpicas’

A história numismática do Brasil é rica e diversificada, abrangendo desde o período colonial até os tempos da monarquia e da república. No entanto, o mercado não se limita apenas a esses itens antigos; ele também abraça as moedas simbólicas, que muitas vezes são notáveis por sua raridade.

Entre essas moedas, destacam-se as moedas das Olimpíadas de 2016, realizadas no Rio de Janeiro. Cada esporte que fez parte da competição teve uma versão comemorativa, e algumas delas hoje têm um valor considerável, apesar de ostentarem um valor nominal de apenas R$ 1. Portanto, é hora de dar uma olhada nas gavetas e carteiras em busca dessas preciosidades!

As 6 moedas mais valiosas das Olimpíadas de 2016

As moedas raras das Olimpíadas são um exemplo impressionante de como um erro de cunhagem pode transformar uma peça comum em algo extraordinário. Esses detalhes únicos são o que tornam o mercado numismático tão intrigante e emocionante. Cada moeda tem uma história para contar e pode esconder segredos que aumentam seu valor e apelo para colecionadores e investidores.

Logo abaixo, confira os valores estimados de seis moedas raras das Olimpíadas:

Moeda do boxe com reverso invertido: R$ 650; Moeda de 1 real TOM com reverso invertido: R$ 800; Moeda da natação paraolímpica com reverso invertido: R$ 500; Moeda do rugby com reverso invertido: R$ 650; Moeda da vela com reverso invertido: R$ 400; Moeda do voleibol com reverso invertido: R$ 900.

Cuidados ao vender moedas raras

Se você tiver uma de cada modelo, poderá ganhar até R$ 3.900. Isso seria realmente uma ótima surpresa! Se você estiver interessado em vender alguma dessas moedas raras, é importante certificar-se de que a plataforma online em que estiver negociando seja segura e confiável. Existem muitos colecionadores ávidos na internet em busca dessas raridades, então, faça sua pesquisa e tome as medidas necessárias para proteger sua transação.

