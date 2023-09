Hack mental: 3 palavras para aumentar sua confiança rapidamente; confira

Palavras tem poder. O que ouvimos e falamos para outras pessoas pode transformar vidas. Isso porque muita gente tem o hábito de remoer situações que viveram no passado, permitindo que influenciem seus comportamentos e maneira de pensar sobre o mundo e si mesmo. E a autoconfiança é uma das qualidades que acaba sendo prejudicada por palavras depreciativas e agressivas. Portanto, é extremamente necessário ter cuidado ao escolher as palavras na hora de se comunicar.

Mas, se existem palavras que machucam e geram consequências desastrosas na vida das pessoas, existem outras que causam o efeito contrário: elevam a autoestima de quem ouve.

Aqui trazemos 3 exemplos delas para você não esquecer de usar ao conversar com alguém.

Gentileza gera gentileza. O mundo onde todos se tratam com respeito e empatia seria melhor pra todo mundo. Se colocar no lugar do outro é de suma importância ao selecionar as palavras que diz. É possível falar exatamente a mesma coisa sem agredir o outro verbalmente. Aprenda aqui 3 palavras que geram autoconfiança nos indivíduos para você aderir a sua comunicação.

1. Você é capaz!

Ao dizer que alguém é capaz essa pessoa se sente confiante para realizar tarefas e ser ela mesma. É uma forma dela entender que se sente valorizada. Sempre que puder, diga isso.

2. Isso foi muito corajoso!

Todo mundo gosta de ouvir que agiu de forma corajosa em algum momento, não é? Por isso, não custa deixar isso claro ao presenciar uma atitude corajosa. Isso fará com que o outro se sinta estimulado a continuar sendo corajoso. Coragem atrai coragem e saber que foi corajoso atrai ainda mais vontade de permanecer sendo.

3. Não importa o que aconteça eu te amo.

Saber que tem outra pessoa com você independente de suas atitudes e escolhas é um alívio e uma certeza de que é amado. Mesmo nem sempre concordando com as atitudes do outro e deixando isso claro, não quer dizer que você não o ama. Afinal, amar não quer dizer passar a mão na cabeça e achar que o outro está sempre certo. Amar vai muito além disso. Amar é apoiar e não abandonar a pessoa mesmo tendo a certeza de que ela errou.

E aí? Você já disse ou escutou algumas dessas frases? Se você deseja um mundo com mais amor, respeitoso e acolhedor, não deixe de usá-las sempre que possível. Não é só o outro que você estará fazendo um bem, mas também a si mesmo, pois ao ajudar alguém a se sentir bem, você está fazendo com que você também se sinta melhor.