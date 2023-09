Waze tem funções OCULTAS que vão além do GPS; descubra

Os motoristas menos experientes, os viajam muitos, novos habitantes da cidade, enfim, seja qual for o motivo, a verdade é que muita gente precisa de um serviço de GPS para facilitar a locomoção de carro ou moto no dia a dia.

E pensando assim e nessa finalidade, o Waze é um dos principais aplicativos, que informam rotas mais rápidas, engarrafamentos e até mesmo radares de velocidade, além de várias outras funções extremamente úteis e desejadas pelos motoristas.

O que muitos não sabem, é que o aplicativo, que já é incrível, pode ser ainda melhor, já que algumas ferramentas menos conhecidas são igualmente satisfatórias de se usar. Então, se você quer extrair o potencial máximo do seu companheiro de trânsito, separamos algumas dicas logo a seguir. Vamos conferir?

veja as ferramentas escondidas que estão no Waze. | Imagem: arquivo / FreePik

Funções pouco conhecidas do Waze que você precisa usar

Navegação anônima

Assim como nos navegadores de internet, é possível usar o Waze em modo anônimo. Com isso, aqueles usuários que prezam mais pela privacidade podem dirigir sem aparecer no mapa do aplicativo, que indica outros condutores. Para isso, basta ativar a ferramenta na parte do “Perfil”.

Mudar as vozes

Nem todo mundo gosta de ouvir uma voz de robô te dizendo para onde ir e o que fazer no trânsito, não é mesmo? Nesses casos, é possível escolher algumas vozes disponíveis pela plataforma ou até mesmo gravar a própria voz, tudo isso na opção “Voz e Som” das configurações.

Música

Se não quiser abrir um aplicativo de música e o Waze simultaneamente, é possível integrar o aplicativo de GPS com o seu player preferido. Para isso, basta ir até as configurações da plataforma, em “Música”, e escolher qual é o serviço preferido de áudio para ouvir sua playlist diária em um só aplicativo.

Economizar bateria

Algumas pessoas podem se preocupar com o consumo de bateria enquanto o aplicativo está sendo usado, já que o celular é uma ferramenta que usamos o dia todo. Nesses casos, é possível configurar o Waze para reduzir o consumo, graças a função de economia de bateria, especialmente útil em viagens longas.

Qual a principal vantagem do Waze?

Navegação. O Waze é voltado para navegação em tempo real, e é melhor utilizado por motoristas porque mostra o trajeto mais rápido e seguro até o destino. Há ainda alertas que disparam quando o carro está acima do limite de velocidade ou quando há radares de trânsito próximos.

