Funcionária aponta quais comidas ninguém deveria comer no avião

Uma comissária de bordo revela um segredo sobre a oferta de bebidas nos aviões. Essa informação diz muito sobre um dos elementos essenciais à saúde e ao bem-estar dos passageiros: a água.

A experiência da comissária expõe uma preocupante prática por parte de algumas companhias aéreas, que optam por não fornecer água aos passageiros, incentivando assim a compra de garrafas mais caras a bordo. Diante dessa situação, alguns viajantes recorrem a uma fonte bem questionável: a torneira do banheiro.

Quais são as comidas que ninguém deveria comer no avião? acompanhe.

Veja o que a comissária de bordo falou sobre o assunto

Segundo ela, muitos passageiros acham estranho os avisos nos banheiros que desaconselham o consumo de água da torneira. A comissária ressalta que beber água do banheiro é uma escolha insalubre, independentemente das circunstâncias.

Para ela, a orientação não se trata apenas de uma tática para incentivar as compras a bordo, mas sim de uma medida de precaução vital para a saúde dos viajantes.

Além da questão da água, a comissária faz um chamado para a cautela em relação à comida servida nos voos. De acordo com ela, as refeições das companhias aéreas costumam ser ricas em sal e açúcar. Essa escolha é uma resposta à peculiaridade do paladar em altas altitudes, onde se perdem um pouco de sensibilidade.

Portanto, as equipes de bordo exageram nos temperos para garantir sabor. Essa estratégia, embora compreensível, pode ter implicações negativas para a saúde dos passageiros.

A comissária ainda aconselha, que os passageiros considerem trazer suas próprias refeições a bordo, opções que atendam aos gostos pessoais e, sejam benéficas ao corpo.

É recomendado também priorizar opções como saladas. A hidratação também é um ponto crucial, e ela destaca a importância de beber muita água antes, durante e após o voo.

Além da água e da comida, outra comissária adiciona novos alertas à lista. Ela evita café e chá durante o voo, citando dúvidas quanto à higiene dos equipamentos de preparo. Vale destacar também que a água da torneira, muitas vezes, é usada para essas bebidas, o que as torna questionáveis em termos de higiene.

A comissária também sugere evitar bebidas alcoólicas, que podem levar à desidratação, sendo ainda acompanhadas por gelo, muitas vezes produzido a partir da mesma água da torneira.

Essas revelações servem como um alerta sobre a importância da consciência na escolha de alimentos e bebidas durante os voos.

Em um ambiente onde a saúde e o conforto dos passageiros são fundamentais, tomar decisões informadas e cuidadosas é essencial para garantir uma jornada tranquila e saudável nos céus.

Itens básicos de higiene nos voos

Voos longos demandam um cuidado a mais com o seu conforto.

Não se esqueça de levar um nécessaire com:

Escova de dente e uma pasta;

Papel higiênico é essencial caso o banheiro do avião não tenha;

Absorvente, no caso das mulheres;

Escova de cabelo;

Sabonete pequeno.

Porque não pode levar desodorante no avião?

O desodorante aerossol é outro item pessoal proibido e não pode levar no avião. Eles são inflamáveis e podem colocar em risco a segurança dos passageiros. Por isso, não leve aerossóis e compre um em seu destino, para usar durante a viagem se não estiver dentro das regras da Anac.

