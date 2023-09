Quem tem estas 3 características, tem um inteligência fora da curva

Algumas pessoas possuem o Q.I (quociente de Inteligência) elevado, é o caso de artistas como Shakira, Quentin Tarantino, Ashton Kutcher, e o cientista Albert Ainsten, por exemplo.

Geralmente o tamanho do Q.I é calculado através de testes psicométricos com o objetivo de medir a capacidade cognitiva de uma pessoa. Nestes testes é possível analisar padrões de pensamento, a habilidade de resolver problemas, raciocínio lógico e capacidade de aprender e reter conhecimentos novos.

Porém, existem algumas características específicas que demonstram que o indivíduo possui uma inteligência fora da curva. Veja aqui 3 exemplos.

Será que você não é uma dessas pessoas ou conhece alguém que seja?

3 características de pessoas muito inteligentes. (Fonte: Insper)

3 características de pessoas muito inteligentes

Veja aqui 3 características que pessoas muito inteligentes costumam apresentar:

1. Observação

Pessoas muito inteligentes têm a capacidade de reparar em detalhes que passam despercebidos para outras pessoas. Isso acontece pelo hábito de observar o ambiente ao redor e suas minúcias, como também pela mente analítica que possuem.

Ao notarem padrões, anomalias e relações sutis entre informações, conseguem enxergar a mesma situação por prismas diferentes e assim, chegar a uma solução para determinada situação mais rápido que os demais. É o poder de encontrar o “X” da questão.

Veja mais: Teste de inteligência: 95% de quem tenta, não consegue se dar bem

2. Curiosidade

Pessoas inteligentes gostam de aprender, têm curiosidade sobre tudo ou em alguma área específica. Gostam de adquirir novos conhecimentos, refletir sobre eles, e possuem facilidade em entender e reter informações novas. A curiosidade é um grande motor na vida dessas pessoas. Por isso, estão sempre em busca de novos aprendizados.

Além disso, a curiosidade faz com que sejam pessoas profundas, que sentem prazer em mergulhar nas explicações para as coisas, não se contentando com respostas superficiais. Assuntos complexos são instigantes para é muito inteligente.

3. Criatividade

A criatividade é uma característica de pessoas “fora da caixa”, que pensam diferente dos demais. E pessoas inteligentes costumam não serem convencionais. Ou tem hábitos que ninguém tem, forma de dizer, se comportar, longe do tido como normal pela sociedade, ou apresentam ideias inovadoras. Por isso, geralmente artistas e cientistas são indivíduos com Q.I alto.

A capacidade de fazer conexões com coisas aparentemente diferentes e até incompatíveis é um traço muito comum nestas pessoas, gerando transformações no mundo como a maneira de pensar e agir de uma sociedade e, também criações práticas como as grandes invenções da História.

Veja mais: Estes signos são analíticos e sempre estudam o comportamento dos parceiros

A junção destas 3 características e muitas outras denota uma pessoa com inteligência fora da curva. Se identificou?