Prepare-se para a nova fiscalização do INSS que pode cortar muita gente

Pente-fino no INSS – O anúncio da ministra do Planejamento, Simone Tebet, sobre a nova operação de revisão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) provocou um alerta entre os beneficiários. Com o objetivo de rastrear possíveis fraudes e irregularidades, a operação é vista como crucial para a atualização e correção do sistema previdenciário. Mas, o que realmente isso significa para você, beneficiário? E como você pode se preparar para não ser pego de surpresa?

A realização de uma operação pente fino pelo INSS é motivo de alerta para os beneficiários. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

INSS fará nova fiscalização?

Segundo informações divulgadas, o foco inicial da operação será naqueles que recebem aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou o Benefício de Prestação Continuada (LOAS). A estratégia é conduzida por meio de perícias médicas revisionais, destinadas a avaliar a real necessidade e conformidade das concessões desses benefícios com a legislação vigente. Nesse sentido, torna-se imperativo que os beneficiários mantenham sua documentação médica rigorosamente em dia para evitar qualquer risco de suspensão do benefício. A qualidade e atualidade dos laudos médicos, exames de imagem e registros de tratamentos poderão ser determinantes na manutenção das aposentadorias e auxílios.

Além dos beneficiários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e LOAS, outros grupos também poderão ser chamados para revisão. Estão na linha de atenção os indivíduos que recebem algum desses benefícios há mais de seis meses sem passar por nova perícia médica, aqueles sem data estipulada para o fim do benefício e os que não têm qualquer processo de reabilitação profissional em andamento.

Mas nem todos os beneficiários do INSS precisam entrar em estado de alerta. Há casos excepcionais que afastam a necessidade de revisão. Por exemplo, aposentados por invalidez ou pensionistas inválidos com mais de 60 anos, pessoas com 55 anos que estão aposentadas por invalidez ou recebem auxílio-doença há mais de 15 anos e portadores de HIV/AIDS não serão convocados para o pente-fino.

Evite ser pego de surpresa

Quanto à preparação, alguns passos podem ser seguidos para evitar surpresas desagradáveis. Manter todos os documentos pessoais e médicos atualizados é crucial. Também é altamente recomendável comunicar ao INSS qualquer mudança que possa afetar a concessão do benefício, como alterações no endereço, estado civil, renda e ocupação. Conhecer os critérios de elegibilidade do benefício que se recebe é outra maneira eficaz de se preparar para qualquer revisão.

Estar disposto a participar de avaliações médicas adicionais e fornecer informações detalhadas, se solicitado, pode fazer toda a diferença. Além disso, se houver dúvidas ou a necessidade de assistência jurídica, procurar orientação especializada é sempre uma boa ideia. Mantenha-se atento a qualquer comunicação ou notificação do INSS, que normalmente são enviadas por correspondência oficial.

O procedimento de revisão de benefícios por parte do INSS não é novidade, mas nunca é demais estar bem preparado. Evitar fraudes e informações falsas é crucial, pois qualquer tentativa de burlar o sistema pode resultar em sérias consequências, como a perda do benefício e processos judiciais. Portanto, a melhor estratégia é a preparação e a organização, garantindo que a documentação esteja em conformidade com as exigências do órgão. Afinal, uma preparação adequada é meio caminho andado para garantir que seu benefício não seja injustamente cortado neste novo ciclo de revisões.

