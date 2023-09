Calendário do Bolsa Família de setembro está aqui

Cronograma do Bolsa Família – Setembro chega com boas notícias para milhões de famílias brasileiras: o Bolsa Família, um dos programas sociais mais importantes do país, distribuirá um valor recorde neste mês. Mas atenção: para não perder nenhum detalhe e saber quando o dinheiro estará disponível, é fundamental estar a par do calendário de pagamentos e das recentes mudanças no valor do benefício.

Os pagamentos de setembro do programa Bolsa Família começam no dia 18, beneficiando milhões de famílias. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família em setembro

O Bolsa Família, um marco na assistência social brasileira, seguirá sua rotina de pagamentos da segunda quinzena do mês de setembro. Os valores começarão a ser disponibilizados no dia 18 de setembro, e o processo se estenderá até o dia 29 do mesmo mês. Os pagamentos são organizados de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário, mantendo o padrão de depósitos nos últimos dez dias úteis do mês.

Este mês, o valor médio do benefício atinge uma marca histórica: R$ 684,17. Esse aumento é particularmente significativo, considerando que o valor mínimo garantido anteriormente era de R$ 600. Um total de 20,9 milhões de famílias estão programadas para receber aproximadamente R$ 14 bilhões, o que sublinha a importância e o alcance deste programa social.

O sistema de pagamentos segue sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Um detalhe importante é que os recursos ficam disponíveis para saque durante um período de 120 dias a partir da data inicial definida pelo calendário. Isso dá aos beneficiários uma janela de tempo considerável para planejar saques, transferências e outras atividades financeiras.

Além do aumento no valor médio, o programa Bolsa Família também introduziu adicionais de R$ 150 por criança de até 7 anos e mais R$ 50 para dependentes entre 7 e 18 anos, bem como para gestantes. Essas mudanças representam uma atualização significativa que reflete a necessidade de oferecer um auxílio mais robusto para as famílias em situação de vulnerabilidade.

Como receber o benefício?

Para se qualificar para o Bolsa Família, as famílias precisam atender a determinados critérios relacionados à renda e à situação social. O benefício é direcionado a famílias classificadas em condições de pobreza ou extrema pobreza, isto é, aquelas que possuem renda de até R$ 282 por pessoa. Além disso, é imprescindível que os dados da família estejam atualizados no Cadastro Único, uma base de dados mantida pelo governo federal que reúne informações sobre pessoas em situação de vulnerabilidade.

Quanto aos detalhes dos valores para o ano de 2023, o benefício garantirá pelo menos R$ 600 para famílias com até quatro membros, e um adicional de R$ 142 por pessoa para famílias com mais de quatro integrantes. Adicionais específicos para crianças e gestantes também estão previstos, tornando o programa ainda mais abrangente.

Por isso, o mês de setembro traz uma série de atualizações e informações importantes sobre o Bolsa Família. O aumento no valor médio do benefício, o calendário de pagamentos e as novas regras sobre adicionais são aspectos cruciais que todas as famílias beneficiadas devem conhecer. Não só o Bolsa Família continua sendo um pilar da assistência social no Brasil, como também está se adaptando para melhor atender às necessidades das famílias em tempos de mudança e incerteza.

