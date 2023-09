Horário de atendimento Caixa para esta sexta (8); confira

O feriado da Independência do Brasil (7 de setembro) está se aproximando! Muitos brasileiros focam no descanso, ao passo que outros costumam resolver pendências. Para esses, é importante informar que algumas instituições bancárias não estarão funcionando em suas agências físicas. Dessa forma, será possível recorrer ao banco digital para quaisquer transações.

À princípio, contas e boletos que tem o prazo de vencimento para amanhã quinta-feira (7 de setembro), serão automaticamente mudadas para o dia 08 (sexta-feira). Isso significa que alguns bancos retomam suas atividades normalmente. É o caso da Caixa Econômica Federal, que irá funcionar no dia 08 de setembro de 2023 para os demais serviços oferecidos.

Algumas agências podem ter seus horários alterados. Por isso, é importante ligar para seu gerente e pedir informações precisas. A fim de evitar maiores problemas, os clientes podem usar os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente nas agências.

Transferência via TED na Caixa só serão processadas no próximo dia útil e as contas com vencimento no dia 7 de setembro de 2023, não sofrerão acréscimo no valor.

Caso alguma conta esteja alinhada a algum documento de arrecadação, é necessário antecipar o pagamento, pois esses podem sofrer com o aumento de juros ou de multas.

Acompanhe e programe-se para o horário de funcionamento. | (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br)

O que abre e o que não abre no feriado?

No dia 7 de setembro é comum de se esperar que alguns estabelecimentos comerciais não abram. Shoppings, por exemplo, devem funcionar com horário das 14h às 20h. Já os Correios não abrem, ressalva as agências dos aeroportos Internacional de Guarulhos, Antônio Carlos Jobim (Galeão) e Santos Dumont, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Já hospitais e pronto atendimento funcionam normalmente. Já no caso do transporte público, os horários devem seguir o mesmo cronograma de domingo nos municípios.

O feriado de 7 de setembro é nacional?

Nesta quinta-feira, 7, é celebrado o Dia da Independência do Brasil. Foi nesse dia, em 1822, que d. Pedro deu início à trajetória como nação independente.

O 7 de setembro é um feriado nacional no Brasil e é celebrado com desfiles, paradas, eventos cívicos, e muitas vezes ocorrem discursos políticos.

