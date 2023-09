ÚLTIMO LOTE da restituição do IR; consulte se você está nele

O pagamento referente ao 4º lote do Imposto de Renda, a Receita Federal fez o repasse no dia 31 de agosto, então agora só resta apenas um lote para encerrar o pagamento da restituição, e ele será feito no dia 29 de setembro. Você já sabe fazer a consulta para descobrir se o seu nome está nesse último lote?

A Receita já informou que vai pagar cerca de R$ 7,5 bilhões que vão ser distribuídos, e desse total cerca de R$ 914,4 milhões são para os contribuintes nessa ordem de prioridade:

11.960 contribuintes idosos acima de 80 anos;

86.427 contribuintes idosos entre 60 e 79 anos;

9.065 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

30.453 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

219.288 contribuintes que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via PIX

Lembrando que no 4º lote serão 5,7 milhão de contribuintes não prioritários que receberam a distribuição de R$ 6,6 bilhões, pois fizeram a entrega da declaração até o dia 29 de maio. Os depósitos vão ser diretamente na conta que o contribuinte informou na declaração.

Como consultar a restituição?

Para conseguir realizar a consulta e se o seu nome vai estar nesse próximo lote de restituição, é necessário entrar no site oficial da Receita Federal: www.gov.br/receitafederal. Assim que entrar, clique na opção “Meu Imposto de Renda” e depois em “Consultar a Restituição”, além disso também é possível ver pelo aplicativo da Receita.

Se quiser mais informações tem como pegar pelo portal e-CAC para saber o status da declaração e descobrir se por acaso caiu na malha fina, se isso acontecer é porque ficou alguma pendência e será necessário fazer a correção dos erros.

Vale ressaltar que essas restituições de declarações que tem algum erro são liberadas assim que forem corrigidas pelo contribuinte ou depois de apresentar uma prova de que a declaração está realmente correta. O pagamento é depositado diretamente na conta que foi informada na declaração.

Restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal será a responsável por fazer um cálculo para conseguir verificar se o contribuinte fez o pagamento da quantidade de imposto necessário ao Fisco. Essa análise leva em consideração os ganhos e despesas do mesmo. E se constar que o contribuinte pagou o valor menor do que deveria, precisa pagar essa diferença para a Receita.

Já quando ele paga mais o imposto do que o necessário, fica com saldo a ser devolvido e ele pode resgatá-lo, por isso se chama restituição.

Próximo lote de pagamento

O último depósito da restituição do Imposto de Renda vai acontecer no dia 29 de setembro, confira abaixo o calendário de 2023:

1º lote: 31/05 (já pago)

2º lote: 30/06 (já pago)

3º lote: 29/07 (já pago)

4º lote: 31/08 (já pago)

5º lote: 29/09 (a pagar)

