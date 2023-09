Por que você deveria desligar o bluetooth nestes lugares

Com o uso de celulares e a conectividade da era digital em que vivemos, esses aparelhos tornaram-se verdadeiras extensões do nosso dia a dia.

A migração de conteúdos para o meio digital impulsionou a preocupação quanto à segurança de dados, geralmente contidos nos smartphones. A falta de cuidado com os acessos pode acarretar grandes problemas, muitas vezes sem que nos demos conta da invasão de hackers, uma vez que ocorrem silenciosamente.

Algumas vezes, o erro que viabiliza a entrada desses cibercriminosos ocorre por parte do próprio usuário, que deixa aplicativos abertos, celulares sem senhas e até mesmo com opções de compartilhamento, como o bluetooth, sempre ativadas.

Foi pensando nesse erro humano que um hacker resolveu dar uma lição prática a todos os participantes de uma convenção!

Participantes de evento têm o celular hackeado como exemplo de segurança

Desativar o bluetooth em nossos smartphones nem sempre é tão simples quanto parece. Pode-se pensar que apenas isso resolveria o problema, mas, na realidade, isso apenas desativa algumas funções, deixando outras ativas e também vulneráveis.

Desativando-o dessa maneira, seu smartphone continua procurando dispositivos para se conectar. Até mesmo os produtos da Apple não escapam dessa prática, tais como AirPods e Apple TV, além de serviços como AirTag e Find My.

A invasão coletiva

Enquanto os participantes do evento estavam distraídos no local, Bochs demonstrou, de forma impressionante, o perigo de deixar o bluetooth ativo sem necessidade.

Com um simples dispositivo de 70 euros (cerca de R$370 reais na conversão direta atual), ele conseguiu acessar diversos iPhones, fazendo-se passar por uma Apple TV.

Por meio do bluetooth alheio, o hacker iniciou uma onda de notificações que chegaram aos telefones de todos os usuários. Nessas notificações, eram solicitadas senhas e outros dados privados. Embora isso pareça certamente criminoso, mesmo para um exemplo, Bochs explicou que o aplicativo era impedido de receber ou guardar os dados inseridos.

Como se proteger desse tipo de ataque?

Você pode estar se perguntando: “Como é possível desativar o bluetooth do iPhone?” A resposta é mais simples do que parece. Em vez de usar o Centro de Controle, siga estas etapas:

1° – Acesse as configurações do seu iPhone, no ícone de engrenagem.

2° – Vá até a opção “Bluetooth”;

3° – Desative-o a partir desta tela para não entrar apenas em modo de suspensão.

