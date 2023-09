Os atrasados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) são quantias devidas pelo órgão ao segurado que recorre à esfera judicial para assegurar seus direitos às concessões ou até mesmo revisões de benefício, seja ele pensão ou aposentadoria. Ao fim do processo, o beneficiário recebem o valor retroativo a até cinco anos anteriores à abertura da ação. Mas como saber se já posso receber meu benefício? Saiba mais detalhes, logo abaixo.

INSS já liberou os atrasados? Veja quando o dinheiro entrará na conta. | Foto: Jeanne Oliveira / noticiadamanha.com.br

Esperança nas mãos da justiça

Os montantes devidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aos seus contribuintes são conhecidos como ‘atrasados do INSS’ e geralmente surgem quando os segurados buscam na Justiça a concessão ou revisão de benefícios previdenciários, como aposentadoria e pensão.

Quando esses processos são julgados a favor dos beneficiários, eles têm direito a receber retroativamente os valores referentes aos últimos cinco anos antes do início da ação judicial. A seguir, entenda, em detalhes, como é realizado o pagamento dos valores liberados pela justiça.

Entenda como funciona o pagamento

A forma de pagamento dos atrasados do INSS depende do valor total a ser pago. Para retroativos que somam até 60 salários mínimos, atualmente equivalente a R$ 79,2 mil, o pagamento é realizado através das RPVs (Requisições de Pequeno Valor). Já para quantias que excedem esse limite, a modalidade de pagamento utilizada é o precatório.

As RPVs são liberadas mensalmente e costumam totalizar entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões a cada mês. Por outro lado, os precatórios são pagos apenas uma vez por ano. Em ambos os casos, é importante destacar que o INSS não tem mais a possibilidade de recorrer da decisão judicial.

RPVs de 2023

Em relação ao pagamento das RPVs em 2023, o Conselho da Justiça Federal (CJF) é responsável por distribuir os recursos aos Tribunais Regionais Federais (TRFs), que por sua vez efetuam os repasses aos beneficiários.

Para que o segurado receba o pagamento ainda no mesmo ano, o juiz responsável pelo processo deve emitir a ordem de pagamento até outubro. Caso contrário, o depósito ficará para o ano seguinte. Após a liberação pelo CJF, o valor é depositado na conta do segurado no mês seguinte, em um processo que leva cerca de 60 dias.

Previsão de pagamento das RPVs do próximo ano

Já em relação à liberação das RPVs em 2024, os atrasados a serem pagos no próximo ano ainda precisam ser incluídos no Orçamento da União. Embora a data limite para quitação dos precatórios seja 31 de dezembro, o governo costuma realizar os depósitos antes, como ocorreu em maio de 2023.

Como posso verificar os valores?

Para saber os valores e datas de pagamento, após a liberação do dinheiro pelo CJF, o Tribunal Regional Federal (TRF) responsável pela ação divulga um calendário específico de pagamento aos beneficiários e abre contas bancárias na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. As informações sobre as datas de depósito podem ser consultadas nos sites dos tribunais regionais do país.

