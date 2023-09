Pressão alta permite auxílio ou aposentadoria? Fique por dentro

Infelizmente, hoje em dia são muitos brasileiros que recebem o diagnóstico com hipertensão, que é uma doença mais conhecida como pressão alta. A pressão alta é quando o coração bate e ele contra e bombeia o sangue pelas artérias para o resto do corpo, e assim cria uma pressão muito alta sobre as artérias.

Hoje em dia, se você conversar com uma pessoa vai perceber que entre a cada 5 pessoas 1 tem pressão alta e existem alguns pontos que podem favorecer essa hipertensão:

Genética

Obesidade

Alcoolismo

Sedentarismo

Tabagismo

Consumo excessivo de sal

Pressão alta e o auxílio-doença

Por ser considerada uma doença perigosa pode fazer com que o trabalhador fique afastado de seu trabalho, e quando isso acontece ele pode solicitar o auxílio-doença para garantir o tratamento além de ter uma recuperação adequada para poder voltar ao trabalho.

O auxílio-doença é um auxílio totalmente temporário com o objetivo de ajudar economicamente os segurados que foram acidentados ou contraído por uma doença e que precisa se afastar do trabalho por mais de 15 dias.

Aposentadoria por invalidez

A aposentadoria por invalidez é mais para os casos quando o trabalhador fica incapacitado por alguma enfermidade ou fica incapacitado permanentemente, e assim o trabalhador não tem como trabalhar e ter seus rendimentos.

Hipertensão

Como citamos acima, a hipertensão é mais conhecida como pressão alta e a característica é a força que o sangue bate contra as paredes das artérias do corpo, essa pressão considerada alta é quando a aferição está acima de 14/9.

Tenho pressão alta. Posso pedir o auxílio-doença?

Como a pressão alta é considerada uma enfermidade que não compromete a vida do trabalhador é um pouco difícil de conseguir, no entanto se o trabalhador precisar de um tratamento e o INSS perceber que o trabalhar não pode continuar trabalhando por um tempo, possa ser que ele seja beneficiado com o auxílio-doença.

Tenho direito a aposentadoria por invalidez?

Cada caso de uma pessoa é analisado com o seu perfil, e como sabem a hipertensão não é uma doença que impede totalmente o trabalhador de continuar trabalhando, mas em caso de algumas situações o trabalhador pode pedir esse benefício. Ele vai passar por uma perícia do INSS antes de conseguir o benefício.

Quais são os documentos para solicitar esses benefícios?

É preciso apresentar os documentos médicos sobre o tratamento, internações, exames, atestados, relatórios, entre outros. Vale ressaltar que é necessário que o trabalhador passe por um perito do INSS que vai avaliar o caso, então todos os documentos que o trabalhador levar vai contribuir e facilitar o processo.

