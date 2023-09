Todo cuidado é pouco! Descubra os lugares mais sujos do avião

A limpeza e a higiene dentro das aeronaves desempenham um papel crucial na experiência dos passageiros, bem como na proteção de um ambiente seguro durante os voos. Devido às frequentes mudanças de voos e à diversidade de pessoas que utilizam os aviões, manter uma limpeza rigorosa é necessário para evitar a propagação de germes.

As companhias aéreas geralmente seguem protocolos rigorosos de limpeza entre os voos. Isso inclui a higienização meticulosa de superfícies de alto contato, como bandejas, braços das poltronas, cintos de segurança e compartimentos superiores. Além disso, as áreas comuns, como corredores e banheiros, também são higienizadas.

Porém, existe um local frequentemente negligenciado em termos de limpeza que pode surpreender muitos passageiros: o bolso do assento. Embora muitos pensem que o banheiro é o ponto mais crítico em termos de higiene, na verdade, o bolso do assento pode ser ainda mais problemático.

O bolso do assento frequentemente se transforma em um depósito de resíduos. Os passageiros descartam uma variedade de itens, incluindo lenços usados, fraldas sujas, restos de comida e, em casos extremos, até seringas. Esses objetos descartados podem se acumular ao longo do tempo, uma vez que os bolsos raramente são higienizados.

A situação é agravada pelo fato de que as equipes de limpeza geralmente concentram seus esforços nas áreas mais visíveis da aeronave. Os bolsos dos assentos muitas vezes são negligenciados, resultando em uma atenção insuficiente na higienização desses compartimentos.

Dessa forma, é recomendado que os passageiros evitem usar o bolso do assento como depósito de lixo. Em vez disso, aconselha-se utilizar os compartimentos de lixo protegidos e disponíveis a bordo. Além disso, é importante realizar a higienização das mãos após qualquer contato com superfícies potencialmente contaminadas.

Na próxima vez que você embarcar em um voo, lembre-se de que nem todos os locais que parecem limpos são realmente higiênicos. Ficar atento aos lugares menos visíveis, como os bolsos dos assentos, é essencial para garantir uma viagem segura e confortável para todos os passageiros.

Já parou pra pensar como é feita a limpeza das aeronaves? Acompanhe | Foto: divulgação

Como é feita a limpeza da aeronave?

As equipes de limpeza se utilizam de aspiradores com filtros de alta eficiência a fim de remover a sujeira dessas áreas. Depois é utilizado um produto especial para sua lavagem. Duas áreas internas do avião que exigem especial cuidado são: o cockpit (cabine de pilotagem ou cabine de comando) e a galley (a cozinha).

Como funciona a manutenção de um avião?

A manutenção de aeronaves na prática é a intervenção, limpeza, inspeção ou verificações detalhadas das peças e sistemas em utilização. Tendo a finalidade de corrigir desgastes ou de prevenir ou detectar falhas de material ou deterioração do desempenho de sistemas, aumentando assim, o tempo útil das peças em utilização.

Quanto custa manter um avião parado?

É bom lembrar que esses gastos podem variar muito, sempre … É difícil estimar exatamente os custos de manutenção por conta das inúmeras variáveis, mas a estimativa é de que, no mínimo, um avião parado exige R$ 70 mil mensais. Já as aeronaves médias podem chegar a um investimento mensal de R$ 200 mil.

Saiba mais: Ninguém sabe, mas você pode pedir 6 coisas de graça dentro do avião