O Bolsa Família será pago nos últimos 10 dias úteis deste mês de setembro. Por não ser um mês de pagamento de Auxílio Gás, milhões de famílias estão desesperadas em busca de uma “renda extra” através dos benefícios sociais. Logo, algumas famílias neste mês poderão receber mais de R$ 600 e inclusive de maneira antecipada. Veja como funciona e quem terá direito a este benefício.

Bolsa Família pagará mais de R$ 600,00 para estas pessoas em setembro | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Estas famílias vão receber mais de R$ 600

Milhões de brasileiros devem receber neste mês de setembro valores superiores a R$ 600 pelo Bolsa Família. Haja vista que o valor fixo para todos os beneficiários é de R$ 600 — exceto para os adeptos do consignado do Auxílio Brasil, que recebem na faixa de R$ 450.

Entretanto, neste mês o Governo irá disponibilizar mais uma vez alguns adicionais. Logo, os valores pagos poderão ultrapassar os R$ 600 e até mesmo alcançar os R$ 1 mil. Haja vista que não são todos os brasileiros que terão direito a isso.

A Caixa irá pagar o adicional de R$ 150 para as famílias que possuem crianças entre zero e seis anos. O valor é fixado em R$ 150, mas pode ser dobrado caso hajam duas crianças. Lembrando que é o limite. Além disso — será pago R$ 50 para gestantes e lactantes.

O Bolsa Família por mais um momento irá pagar o adicional de R$ 50 para cada membro com idade entre sete e dezoito anos. Portanto, somando todos os adicionais é possível ultrapassar os R$ 1 mil.

É necessário que todas as famílias cumpram os respectivos critérios, a fim de conseguirem obter todos os pagamentos disponíveis pelo Governo Federal.

Antecipação do pagamento é confirmada

Outra novidade é que os pagamentos deste mês de setembro serão antecipados. Haja vista que o Bolsa Família é pago aos brasileiros nos últimos 10 dias úteis do mês.

Com base no número final do NIS, é possível saber a data do pagamento. Temos várias matérias sobre o calendário do Bolsa Família deste mês de setembro. Entretanto, dois grupos de famílias irão receber os pagamentos de maneira antecipada.

Trata-se dos titulares com NIS terminando em 1 e 6. Que ao invés de receberem na segunda-feira, dia exato do pagamento, poderão receber o pagamento no sábado. Sendo no dia 16 e 23 — respectivamente.

Portanto, o Bolsa Família será pago mais uma vez para mais de 9 milhões de famílias. O Governo está investindo cada vez mais em estrutura própria para o Bolsa Família. Reduzindo a folha das pessoas que não aptas a receberem o benefício a fim de entregar os repasses para as que realmente precisam. Espera-se que até o fim do ano hajam mais novidades e surpresas para os repasses do Governo Federal.

