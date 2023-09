Qual é o seu NIS? Estes números receberão benefício bem antes da hora

O NIS (Número de Identificação Social) é uma espécie de registro que o Governo Federal usa para identificar os brasileiros que recebem algum tipo de benefício ou pagamento oriundo dos cofres públicos. Também usado para identificar os trabalhadores brasileiros a fim de que haja a garantia de que seus direitos serão preservados e pagos. Dependendo do número do NIS — haverá uma surpresa neste mês de setembro! Descubra o número do NIS e quais são benefícios antecipados.

Como descobrir o número do NIS?

O número do NIS é usado pelo Governo Federal como identificação e registro das transações oriundas dos cofres públicos. Através deste número o governo organiza os ciclos de pagamentos de inúmeros benefícios — bem como do Vale-Gás e Bolsa Família.

Existem alguns pagamentos trabalhistas que também usam o número do NIS como pilar base de cronologia. É importante saber o número do NIS a fim de descobrir o período de pagamento dos respectivos benefícios sociais.

Neste artigo — a descoberta do número do NIS é a fim de saber as datas antecipadas dos repasses do Bolsa Família. Logo, para descobrir o número do NIS é bem simples: é necessário ter o cartão do Bolsa Família ou antigo Auxílio Brasil em mãos.

Abaixo do nome do titular do benefício, há 11 dígitos. Estes números representam o número do NIS. O último número é o utilizado na maioria das vezes para as demais finalidades de cronologia. O último dígito deve ser guardado, ele que será usado durante os pagamentos dos programas sociais.

Exemplo: brasileiros com NIS terminando em 5. Então, basta ir no número do NIS do cartão do Bolsa Família e verificar o último dígito do NIS.

Estas famílias vão receber o benefício antecipado

Todos os meses milhões de famílias ficam atentas quanto aos pagamentos do Bolsa Família e demais benefícios do Governo Federal. É chegada a hora de verificar os pagamentos do Bolsa Família.

Logo — as famílias que tiveram o NIS terminando em 1 e 6 poderão recber o pagamento deste mês antecipado. Haja vista que o pagamento do Bolsa Família acontece nos últimos 10 dias úteis.

Estes beneficiários devem receber o benefício na segunda-feira, entretanto, já será possível obter o benefício de maneira antecipada no sábado. Respectivamente — no dia 16 e 23. Seguindo a ordem de citação dos números finais do NIS.

Neste mês de setembro os beneficiários do Bolsa Família que também recebem o Vale-Gás irão sofrer uma grande perda em seu benefício. Haja vista que os pagamentos do Vale-Gás só acontecem a cada dois meses.

Alguns beneficiários do Bolsa Família poderão receber até R$ 1 mil somado de todos os benefícios adicionais e valor fixo de R$ 600.

