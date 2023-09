Um namoro saudável depende destas 3 conversas fundamentais

A comunicação é a base de qualquer relacionamento. Uma boa conversa pode garantir compreensão emocional, estabelecer limites, resolver conflitos mais rapidamente e promover uma boa vida sexual.

No entanto, estabelecer uma comunicação e uma convivência transparente com o seu parceiro pode ser desafiador, já que exige que você coloque seu ego de lado, tenha empatia e conversas muitas vezes difíceis.

Se você não sabe por onde começar, veja mais sobre as três conversas mais necessárias para garantir que seu relacionamento seja sólido:

Todo relacionamento se torna sólido e saudável com essas dicas. | Imagem: Giorgio Trovato / unsplash.com

Dicas de assuntos fundamentais dentro de casa

1. Trabalho

Muitas vezes deixamos de falar detalhadamente sobre nossa vida profissional porque sentimos que isso prejudica nosso tempo de qualidade com nosso parceiro ou que ele simplesmente não entenderia. No entanto, uma pesquisa publicada sugere que os casais que têm conversas extensas sobre trabalho apresentam níveis mais elevados de satisfação no relacionamento do que os que não fazem isso.

“Quando os cônjuges discutem o seu trabalho, partilham informações sobre as suas experiências, tarefas, desafios e os seus colegas”, explicam.

“Essa troca de informações ajuda a moldar a compreensão de cada pessoa sobre o seu próprio trabalho e o trabalho do seu parceiro e pode influenciar as suas perspectivas e atitudes sobre os seus empregos e carreiras.”

Segundo os pesquisadores, isso é necessário para as mulheres, uma vez que recebem menos apoio nos casamentos e nas relações de longo prazo em comparação aos homens. Eles também se sentem menos obrigados a se esforçar para apoiá-las, uma vez que as suas próprias necessidades de apoio e compreensão são geralmente compensadas pelas suas parceiras.

2. Estar juntos ou separados

A maioria das pessoas não presta atenção às fases de “transição” do seu relacionamento, ou seja, fases em que o casal se reúne ou fica separado. Mas, de acordo com um estudo, essas transições, sejam elas grandes ou pequenas, podem ter um impacto negativo no relacionamento se não forem bem tratadas.

Casais que não conseguem lidar com essas fases de forma tranquila sofrem de ‘jet lag no relacionamento’. Ficar junto após um longo dia de trabalho, quando você está exausto, pode te impedir de estar 100% presente, mentalmente, com seu parceiro durante o jantar. Já se separar (não terminar o relacionamento, apenas ficar distante) após um lindo fim de semana juntos pode deixar um dos dois envolvidos com uma sensação ruim.

Falar sobre como se lida com as fases de transição, especialmente se estiver em um relacionamento à distância, pode ajudar a compreender bem os seus próprios limites e os do seu parceiro.

Você deve falar abertamente se a separação for difícil para você, para que ele possa reservar algum tempo para deixar as coisas mais fáceis. Da mesma forma, conversas sobre sair com seus próprios amigos sem o seu parceiro ou ter algum tempo para si após um longo dia de trabalho devem ser trazidas à mesa. Preocupações que não são faladas passam despercebidas e podem colocar uma pressão desnecessária em seu relacionamento.

3. Sexo

O prazer e o desejo sexual são muitas vezes tidos como garantidos nos relacionamentos. No entanto, o medo de que a “chama se apague”, que a maioria das pessoas sente, é real. Na verdade, a probabilidade de infidelidade aumenta com o tempo.

O risco de perder a tal da chama pode ser reduzido consideravelmente por meio de conversas abertas ​​sobre as fantasias e desejos sexuais. Cuidar e comunicar sobre sua vida sexual mantém as coisas dinâmicas. É também uma forma poderosa de manter viva a novidade, um dos principais ingredientes para uma boa vida sexual, em seu relacionamento.

A comunicação sexual, quando feita de forma autêntica, faz parte do guarda-chuva mais amplo da atenção sexual, que comprovadamente aumenta o prazer e o significado da sua vida sexual.

Conclusão

Se permitir ser vulnerável com seu parceiro é um processo contínuo. A única maneira de continuar descobrindo os detalhes e conhecendo a pessoa que está com você, é encontrar um tempo para concentrar toda a sua atenção nela e dizer exatamente o que você pensa.

