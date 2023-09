Top 10 bilionários do Brasil; veja quem são eles

As mulheres chegam à liderança da Lista Forbes de Bilionários Brasileiros pela primeira vez nos 12 anos de existência do ranking. Agora, elas representam 22% do grupo, um crescimento de 12% em relação ao ano de 2022. São 60 posições ocupadas por mulheres, sendo elas empreendedoras e herdeiras.

O feito de colocar as mulheres no topo coube ao clã liderado por Vicky Safra, viúva de Joseph Safra (1938-2020), que ocupou o posto de banqueiro mais rico do mundo até sua morte. O patrimônio de Vicky, somado ao de seus filhos (Jacob, Esther, Alberto e David), supera o de Eduardo Saverin e o do heptacampeão Jorge Paulo Lemann, que neste ano ocupam a segunda e a terceira colocação, respectivamente. A lista passou a considerar a fortuna de mãe e filhos em conjunto, seguindo a mudança de critério da Forbes USA.

Mas nem Lemann nem Saverin podem reclamar. Mesmo com os problemas das Lojas Americanas, que fazem parte do portfólio de Lemann, o patrimônio mensurável do empresário aumentou quase R$3 bilhões em relação à lista de 2022. Já o paulistano Saverin assiste de camarote à movimentação das ações do Facebook, do qual é um dos fundadores. Basta dizer que, no ano passado, sua fortuna pessoal foi calculada em R$52,8 bilhões; neste ano, em nada menos que R$83,5 bilhões.

Veja a lista dos bilionários brasileiros e suas fortunas. | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br.

Veja quem são os 10 maiores bilionários brasileiros em 2023:

1. Vicky Sarfati Safra e família

R$ 87,8 BILHÕES

IDADE: 71 ANOS

NASCIMENTO: GRÉCIA/NAT. BRASILEIRA

ORIGEM DO PATRIMÔNIO: BANCO SAFRA

Viúva do banqueiro Joseph Safra, que morreu em dezembro de 2020, Vicky Sarfati herdou cerca de metade da fortuna atribuída ao empresário, que por muitos anos foi o banqueiro mais rico do mundo. Ela nasceu na Grécia pouco antes de sua família se mudar para o Brasil. A viúva lidera a Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation, que patrocina saúde, educação e artes. Desde março de 2023, a Forbes USA passou a considerar o patrimônio de Vicky e de seus filhos (Jacob, Esther, Alberto e David) em conjunto. Adotamos aqui o mesmo critério

2. Eduardo Luiz Saverin

R$ 83,5 BILHÕES

IDADE: 41 ANOS

NASCIMENTO: SP

ORIGEM DO PATRIMÔNIO: FACEBOOK

Em meados de junho, Eduardo Saverin se tornava a segunda pessoa mais rica do Brasil, depois de ver sua fortuna crescer US$900 milhões (R$4,3 bilhões) em uma semana. O cofundador do Facebook viu seu patrimônio inflar graças à valorização das ações da Meta. Residente em Singapura desde 2012, Saverin mantém a B Capital, empresa de investimentos focada em startups. Em julho do ano passado, a B Capital levantou US$250 milhões (R$ 1,3 bilhão) de investidores para um fundo de capital de risco focado em startups em estágio inicial.

3. Jorge Paulo Lemann e família

R$ 74,9 BILHÕES

IDADE: 83 ANOS

NASCIMENTO: RJ

ORIGEM DO PATRIMÔNIO: AB INBEV/3G CAPITAL

Líder da lista em 2022 depois de recuperar o posto perdido para Eduardo Saverin em 2021, Lemann aparece este ano na terceira posição. A crise das Lojas Americanas, rede que faz parte de seu portfólio e que entrou em recuperação judicial com uma dívida calculada em mais de R$ 40 bilhões, teve em seu patrimônio um efeito praticamente nulo em função do bom desempenho de seus outros negócios. Ele também é acionista controlador da gigante cervejeira AB Inbev, além de deter participações em conglomerados internacionais como Kraft Heinz e Restaurant Brands International (Burger King e Tim Hortons). No Brasil, seu império inclui a São Carlos Empreendimentos, que tem entre os acionistas seus filhos e os filhos de seus sócios, Marcel Telles e Carlos Sicupira.

4. Marcel Herrmann Telles

R$ 50,4 BILHÕES

IDADE: 73 ANOS

NASCIMENTO: RJ

ORIGEM DO PATRIMÔNIO: AB INBEV/3G CAPITAL

Sócio de Lemann na 3G Capital e em outros empreendimentos, Telles tem se envolvido cada vez menos no dia a dia das empresas. Por meio da Innova Capital, o empresário também é grande acionista da ClearSale, que fez seu IPO na B3 em julho de 2021. Ele detém cerca de 9% da companhia.

5. Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família

R$ 41,3 BILHÕES

IDADE: 75 ANOS

NASCIMENTO: RJ

ORIGEM DO PATRIMÔNIO: AB INBEV/3G CAPITAL

Sócio da 3G Capital, Sicupira acompanhou de perto a crise das Lojas Americanas, cujo conselho de administração presidiu. Também perdeu dinheiro em outros investimentos, mas sua participação na AB Inbev manteve seu patrimônio em altos patamares.

6. André Santos Esteves

R$ 36,5 BILHÕES IDADE: 55 ANOS

NASCIMENTO: RJ

ORIGEM DO PATRIMÔNIO: BTG PACTUAL

Esteves é o principal acionista individual do BTG Pactual, cujas ações tiveram alta de mais de 500% nos últimos anos. Em 1989, quando ainda estudava ciência da computação e matemática na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ele foi contratado como analista de sistemas do Banco Pactual, que tinha Paulo Guedes entre seus fundadores. Quatro anos depois, tornou-se sócio do banco. Em 2005, aos 37 anos, entrou no rol dos bilionários. Hoje o BTG Pactual lidera o mercado de investimentos na América Latina. Desde abril de 2022, André é seu chairman.

7. Alexandre Behring da Costa

R$ 28,8 BILHÕES IDADE: 56 ANOS

NASCIMENTO: RJ

ORIGEM DO PATRIMÔNIO: 3G CAPITAL

Cofundador da 3G Capital, Behring integra os conselhos de administração da Kraft Heinz e da Restaurant Brands International, dona das redes Burger King e Tim Hortons. Figura conhecida no mercado de private equity, ele é formado em engenharia eletrônica e participou da fundação da Modus OSI Tecnologias, da qual foi sócio até 1993. Entre 1994 e 2004, foi parceiro da GP Investimentos, por meio da qual chegou ao comando da América Latina Logística (ALL), em 1998. Seu caminho cruzou o dos sócios da 3G durante um MBA em Harvard, em 1995.

8. João Moreira Salles

R$ 22,1 BILHÕES

IDADE: 61 ANOS

NASCIMENTO: RJ

ORIGEM DO PATRIMÔNIO: ITAÚ UNIBANCO/CBMM

9. Walther Moreira Salles Junior

R$ 22,1 BILHÕES

IDADE: 67 ANOS

NASCIMENTO: RJ

ORIGEM DO PATRIMÔNIO: ITAÚ UNIBANCO/CBMM

10. Fernando Roberto Moreira Salles

R$ 20,65 BILHÕES

IDADE: 77 ANOS

NASCIMENTO: RJ

ORIGEM DO PATRIMÔNIO: ITAÚ UNIBANCO/CBMM

Quantos bilionários tem no Brasil?

Entre os 2.640 bilionários elencados pela revista Forbes no ranking de 2023, divulgado nesta terça-feira (4), 51 são brasileiros, que acumulam o equivalente a R$814,19 bilhões em patrimônio líquido.

