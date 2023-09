Faltam 20 anos para você se aposentar; aprenda a fazer o cálculo

Se aposentar é o desejo da maioria dos brasileiros que trabalharam a vida toda e esperam por um merecido descanso remunerado. No entanto, grande parte dos futuros candidatos ao benefício da Previdência não sabem ao certo quanto poderão receber quando a hora enfim chegar. Se você é uma dessas pessoas, continue a leitura e aprenda, em definitivo, o modo correto de realizar o cálculo da sua aposentadoria.

Planejamento antecipado

A reforma da Previdência de 2019 ainda causa bastante confusão para aqueles que estão próximos de se aposentar. As alterações nas regras previdenciárias requerem uma atenção cuidadosa por parte dos contribuintes, a fim de evitar solicitar a aposentadoria prematuramente e, consequentemente, receber um benefício reduzido.

A aposentadoria representa o anseio de todos que dedicaram décadas de trabalho e contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Para evitar desentendimentos e injustiças, é crucial realizar cálculos com precisão, de preferência com o auxílio de um contador ou advogado especializado.

Entretanto, há ferramentas disponíveis que podem auxiliar os segurados a estimar o valor de seus benefícios futuros. Embora não devam ser utilizadas isoladamente, essas ferramentas proporcionam uma visão geral das condições e a possibilidade de simular o montante da aposentadoria. Saiba mais detalhes sobre este útil recurso, logo abaixo.

Como realizar a simulação da aposentadoria?

Uma das calculadoras mais renomadas e confiáveis encontra-se no site “Meu INSS”, a plataforma oficial do governo voltada para serviços relacionados à Previdência Social. Todas as funcionalidades do portal também estão acessíveis por meio do aplicativo de mesmo nome.

Para utilizar o simulador, o interessado deve criar uma conta no portal “Gov.br”. Após concluído esse processo, siga as instruções a seguir para simular a aposentadoria:

Acesse o site Meu INSS; Clique na opção “Entrar com gov.br”; Preencha com os números do seu CPF e aperte em “Continuar”; Informe a senha e clique em “Entrar”; Selecione a alternativa “Simular Aposentadoria” e preencha os dados requisitados; Verifique o tempo restante para a aposentadoria, seja por tempo de contribuição ou idade.

Ao realizar a simulação da aposentadoria por tempo de contribuição, o sistema considera todas as regras de transição estabelecidas pela reforma de 2019, já atualizadas para o ano de 2023. O simulador fornece informações detalhadas sobre o período de contribuição já realizado e o tempo que ainda falta para adquirir o benefício.

Em caso de dúvidas…

Mesmo que a ferramenta seja extremamente útil para ajuda no planejamento do seu futuro com mais segurança e tranquilidade, é importante ressaltar que cada situação é única e muitas coisas podem acontecer em sua vida profissional até a aguardada hora de se aposentar. Sendo assim, caso a calculadora não te passe 100% de confiança, é recomendável buscar a orientação de um profissional especializado para evitar possíveis equívocos no processo de aposentadoria quando chegar realmente a hora.

