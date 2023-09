Proteção TOTAL! Descubra qual é o seu anjo da guarda em setembro

Conforme a tradição, cada pessoa é associada a um anjo da guarda que age como guia e companheiro, servindo como intermediário entre a humanidade e o divino. Esses seres celestiais estão presentes para fornecer orientação em momentos difíceis e para proteger ao longo de toda a jornada de vida. Se você nasceu no mês de setembro, a seguir, você descobrirá qual anjo da guarda está encarregado de velar pelo seu bem-estar e permanece ao seu lado, oferecendo apoio e direção em sua jornada.

Os anjos da guarda

Os anjos da guarda são seres espirituais que nos protegem e guiam. Cada um deles tem um poder e uma influência específicos.

Yehuiah, o anjo da guarda de 29 de agosto a 2 de setembro, ajuda a desenvolver a autoconfiança, a força mental e a capacidade de fazer amizades.

Lehahia, o anjo da guarda de 3 a 7 de setembro, ajuda a expressar sentimentos com delicadeza e a ser eficaz em tarefas sociais.

Chavakiah, o anjo da guarda de 8 a 12 de setembro, ajuda a promover a reconciliação conjugal, a ser cordial e bondoso, e a ter sucesso na vida religiosa.

Menadel, o anjo da guarda de 13 a 17 de setembro, ajuda a proteger o emprego, a salvar bens materiais e a encontrar objetos perdidos.

Aniel, o anjo da guarda de 18 a 22 de setembro, ajuda a desenvolver entusiasmo, paciência, senso de humor e ética de trabalho.

Haamias, o anjo da guarda de 23 a 27 de setembro, ajuda a proteger contra a ignorância espiritual, o mal e a magia negra.

Rehael, o anjo da guarda de 28 de setembro a 2 de outubro, ajuda a curar e a compreender a possibilidade de milagres.

Detalhes de cada um

No período de 29 de agosto a 2 de setembro, a presença e influência do anjo da guarda Yehuiah podem ser sentidas. Para acessar as bênçãos deste anjo, é necessário possuir um coração puro que seja capaz de transformar sentimentos nobres em ações virtuosas. Como recompensa, a pessoa ganhará autoconfiança, fortalecerá suas faculdades mentais e progredirá em direção aos objetivos que estabeleceu. Essa energia também promoverá a criação de novas amizades e relacionamentos, possibilitando alcançar uma posição mais favorável. Além disso, despertará uma exuberância e flexibilidade desconhecidas, transformando a pessoa no centro das atenções em reuniões e encontros sociais.

De 3 a 7 de setembro, a influência de Lehahia se faz presente. Aqueles que buscam o apoio deste anjo experimentarão um aumento em seus talentos e se destacarão no âmbito emocional. Serão capazes de expressar seus sentimentos delicadamente, fazendo com que as pessoas se sintam profundamente valorizadas por seu tratamento. Além disso, serão habilidosos em lidar eficazmente com tarefas sociais. Para receber essas bênçãos, basta solicitá-las a Lehahia durante momentos de meditação e ser paciente até que o anjo decida concedê-las. É importante lembrar que os anjos apreciam a paciência e a interação deve ser conduzida com respeito.

No período de 8 a 12 de setembro, a influência de Chavakiah estará presente. Este poderoso anjo da guarda é um guia para a reconciliação conjugal, capaz de unir casais separados por desentendimentos com seu amor e reuni-los novamente. Aqueles que buscam os dons de Chavakiah serão capazes de demonstrar cordialidade e bondade, embora devam ter cuidado para não serem excessivamente indulgentes consigo mesmos, pois podem ter dificuldade em estabelecer limites. Além disso, aqueles que optarem por seguir um caminho religioso encontrarão sucesso em sua jornada. Aqueles protegidos por essa energia se destacarão como bons amigos e parceiros de estudo, conquistando a estima daqueles ao seu redor.

No intervalo de 13 a 17 de setembro, Menadel se manifesta. Este anjo é invocado para proteger o emprego, preservar bens materiais e auxiliar na busca por objetos perdidos. Menadel possui o poder de conectar pessoas que estão distantes e não se comunicam há muito tempo. Aqueles que buscam as dádivas de Menadel destacar-seão em comunicação, embora devam ter cuidado para não falar em excesso, já que sua habilidade verbal pode levá-los a cometer excessos. No geral, eles serão exemplos de otimismo e eloquência em seu ambiente.

De 18 a 22 de setembro, a influência do anjo da guarda Aniel se faz presente. Aqueles que desejam se conectar com este anjo experimentarão um entusiasmo exuberante e uma notável paciência. Aniel é conhecido por conferir um forte senso de humor e uma ética de trabalho incansável. As pessoas alinhadas com esse poder demonstrarão um alto nível de responsabilidade em todas as suas empreitadas, incluindo a criação de seus filhos, aproveitando a energia e maturidade excepcionais que Aniel proporciona. Frequentemente, eles enfrentarão desafios com uma atitude positiva e sem se deixar levar pela preocupação, pois sua abordagem é guiada pelo lema “má fase, boa cara”.

No período de 23 a 27 de setembro, a influência de Haamias se manifesta com grande poder na Cabala. Essa força é considerada uma protetora contra a ignorância espiritual e uma exorcizadora do mal. Sua influência é especialmente recomendada para impedir práticas de magia negra, encerrar relacionamentos tóxicos, afastar inimigos e dissipar ações negativas. Aqueles que buscam a ajuda de Haamias encontrarão um coração protegido e a salvo da negatividade. Além da purificação, essa influência também inspira seus protegidos a explorar vidas passadas, leis universais e mistérios além da mente racional.

Por fim, de 28 de setembro a 2 de outubro, a influência de Rehael traz um dom de cura para quem o invocar. Essa energia permite que a pessoa compreenda e experimente a possibilidade de milagres, impulsionada pelo imenso amor divino. A capacidade de superar o mal torna-se mais acessível na companhia deste anjo da guarda. Aqueles que contarem com o auxílio de Rehael terão essa realidade presente em suas vidas. Além da cura, essa influência também inspira seus protegidos a explorar suas vidas passadas, leis universais e mistérios que transcendem a mente racional.

