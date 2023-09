Estudo revela o signo que tem mais chances de ganhar na Mega-Sena

A influência dos signos do zodíaco tem influenciado a vida das pessoas desde o século passado, quem acredita na força das estrelas e do planeta Terra tem recebido algumas direções do que pode acontecer daqui para frente, seja na vida profissional, vida amorosa, projetos e sonhos, muitos estão buscando essa ajuda e resposta na astrologia. E o tema de hoje é sobre como a astrologia pode atrair dinheiro.

Conforme as informações de um estudo recente que foi compartilhado, tem um signo específico que será o sortudo desse ano de 2023 e terá grandes chances de se tornar um milionário pois vai poder ganhar na loteria. Quer saber qual signo é esse? Acompanhe o texto abaixo e que a sorte esteja com você!

Signo de Peixes é o primeiro da lista que pode ganhar. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Qual o signo que vai ganhar na Mega-Sena 2023?

Conforme o estudo, existem três signos que estão mais direcionados para os que terão chances de ganhar na loteria esse ano de 2023 e ter sua vida transformada da água para o vinho. Esse estudo foi feito por um site australiano, que se chama The Lott, o site analisou os vencedores da loteria do ano de 2019, e as pessoas do signo de Peixe são as que mais ganham o prêmio.

E realmente, cerca de 11,6% dos vencedores da loteria foram os piscianos, ou seja, mais de 1 em casa 1o vencedores é do signo de peixes. Mas vale ressaltar que o signo de Peixes não é o único que vai ter sorte, o signo de Gêmeos e Virgem também está nesse topo de destaque com cerca de 9,9% e 8,9% de ganhadores.

Quais são os signos com menos sorte?

Infelizmente, nem todo signo possui a mesma sorte, principalmente de poder ganhar a Mega-Sena e levar uma bolada de dinheiro para casa. Os signos que menos têm sorte são os de Capricórnio e Áries, que estão em destaques como os últimos da lista, com cerca de 7,7% e 7,5% dos ganhadores.

E continuando para o final da lista, o signo que tem menos sorte ainda é o Sagitário, que representa apenas 6% dos ganhadores desses jogos de sorte da loteria. Os sagitarianos não precisam ficar desanimados, pois a maioria das pessoas desse signo são um dos que mais trabalham e que possuem renda elevada, ou seja, são pessoas que já levam uma vida financeira melhor e próspera.

Sorte X Jogadores

No estudo do The Lott, alguns pontos foram levantados e um deles foi se a maior parte dos vencedores, que são do signo de Peixes, foi sorte ou se realmente eles jogam mais e acabam estudando o jogo melhor e, assim, consequentemente tem mais chances de ganhar. Caso realmente essas pessoas gostam mais de jogar deve ser por isso que existem mais vencedores com esse signo. Lembrando que todo esse estudo se baseou em apenas um ano de dados.

