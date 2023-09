WhatsApp oferece mensagens automáticas para usuário “economizar o dedo”

Mensagens automáticas no WhatsApp – Imagine um cenário em que um cliente entra em contato com sua empresa e é saudado imediatamente por uma mensagem de boas-vindas, independente da hora. Imagine ainda que essa saudação inicial não só dá as boas-vindas como também oferece opções de atendimento personalizado, mesmo antes que um atendente humano tome as rédeas da conversa. Este cenário já é uma realidade no Brasil, graças ao WhatsApp Business, uma ferramenta que tem revolucionado a forma como os empreendedores se comunicam com seus clientes.

Essa variação do famoso aplicativo de mensagens, dedicada especialmente ao ambiente empresarial, tornou-se um recurso indispensável para uma eficaz comunicação com o público. A plataforma tem ganhado espaço principalmente entre empreendedores que buscam manter um relacionamento mais próximo e eficaz com seus consumidores. Uma das funcionalidades mais atraentes é a capacidade de programar respostas automáticas para diferentes situações, uma solução prática que facilita a interação inicial com os clientes. Podem ser mensagens de boas-vindas ou mesmo notificações de ausência, permitindo que a empresa se mantenha comunicativa mesmo quando não há atendentes disponíveis.

Curiosamente, para utilizar essa ferramenta robusta, você não precisa ser um empresário com CNPJ nem se preocupar com custos adicionais. A simplicidade é de fato um dos maiores trunfos do WhatsApp Business. Disponível tanto para Android quanto para iOS, o aplicativo pode ser facilmente baixado e configurado na Play Store, tornando-o acessível para qualquer um que queira melhorar a eficiência do atendimento ao cliente em seu negócio.

Quanto ao processo de configuração das mensagens automáticas, ele é surpreendentemente simples. Um rápido passeio pelas “Configurações” e pelas “Ferramentas Comerciais” permitirá que você programe suas mensagens em pouco tempo. Dentro da aba “Conversa”, você encontrará opções para configurar tanto mensagens de saudação quanto de ausência, permitindo que você escreva o texto desejado e selecione para quais contatos essa mensagem será enviada.

É importante mencionar que, embora as respostas automáticas sejam práticas, elas nunca deveriam substituir o atendimento humano. O risco de sobrecarregar o cliente com respostas genéricas e mecânicas é real, e pode afastar mais do que atrair. Por isso, muitas empresas inteligentemente incluem um botão de “Falar com Atendente” nas mensagens automáticas, para que o cliente tenha sempre a opção de interagir com uma pessoa real caso sinta necessidade.

Além disso, a qualidade do conteúdo das mensagens automáticas é fundamental. Clareza, direcionamento e relevância para a atividade profissional são essenciais para que a ferramenta realmente agregue valor ao serviço de atendimento ao cliente. Se a linguagem é acessível e compreensível para o público-alvo, o processo de comunicação torna-se mais fluido, eficaz e satisfatório para ambas as partes.

Por isso, o WhatsApp Business tem provado ser um aliado poderoso para empresas que desejam otimizar sua comunicação com os clientes. Com sua funcionalidade de respostas automáticas, ele não apenas facilita a vida dos atendentes, mas também oferece um primeiro contato rápido e eficiente para o cliente, o que pode ser crucial para estabelecer uma boa primeira impressão e, eventualmente, uma relação duradoura com o consumidor.

