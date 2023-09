Quem receberá o Auxílio Gás em setembro de 2023?

Notícia sobre o Auxílio Gás – O Auxílio Gás, lançado em dezembro de 2021 como uma espécie de salva-vidas econômico para famílias vulneráveis, não será pago em setembro deste ano. Isso deixa muitos se perguntando: por que a pausa e quando será o próximo pagamento?

O Auxílio Gás oferece alívio econômico a famílias vulneráveis, garantindo acesso ao botijão GLP. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Quando o Auxílio Gás será pago novamente?

O Auxílio Gás, programa social criado pelo governo federal, tem como objetivo dar um respiro financeiro a famílias de baixa renda, permitindo o acesso a botijões de GLP de 13 quilogramas. Os pagamentos do benefício ocorrem junto aos depósitos do Bolsa Família e são realizados na conta Caixa Tem dos beneficiados. Mas em setembro, muitos estão curiosos para saber se o benefício será mantido, já que agosto foi um mês de repasses do auxílio.

Para esclarecer, é importante destacar que os pagamentos do Auxílio Gás são feitos de forma bimestral, ou seja, a cada dois meses. Isso significa que, com o benefício depositado em agosto, o próximo pagamento só será realizado em outubro. Dessa forma, setembro ficará sem depósitos desse tipo de auxílio, uma informação que pode pegar muitos de surpresa.

Além da periodicidade bimestral, outra característica peculiar do Auxílio Gás é a variabilidade do valor depositado. A quantia oferecida pode mudar a cada pagamento e é determinada com base na média dos preços do gás de cozinha no Brasil, estipulada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Esta média é calculada a partir dos valores praticados nos seis meses anteriores, o que significa que o montante a ser depositado em outubro pode não ser o mesmo do que foi fornecido em agosto.

Se você já está planejando o orçamento doméstico para o restante do ano, é prudente também considerar o calendário de pagamentos do Auxílio Gás, que é estruturado com base no final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Este esquema segue o mesmo formato utilizado para os repasses do Bolsa Família. Por exemplo, para os beneficiários cujo final do NIS é 1, o próximo pagamento será realizado no dia 18 de outubro e depois no dia 11 de dezembro. Essa lógica segue para os demais finais de NIS, com pagamentos agendados até o final de 2023.

Combate à crise econômica

O Auxílio Gás foi uma das iniciativas implementadas para combater os efeitos da crise econômica, especialmente entre as famílias mais vulneráveis. O programa foi particularmente bem-vindo em um momento em que o preço do gás de cozinha tem disparado, criando mais uma barreira para famílias de baixa renda na luta para garantir necessidades básicas.

A pausa nos pagamentos em setembro pode não ser uma boa notícia para quem conta com essa ajuda. No entanto, o programa segue seu cronograma e prevê a retomada dos pagamentos em outubro, com valores que ainda estão para ser confirmados pela ANP. Para aqueles que contam com essa ajuda, vale a pena manter um olho no calendário e talvez fazer um planejamento financeiro que considere essa intermitência no auxílio.

