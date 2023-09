Alerta: Detran anuncia fim do teste de garagem para tirar CNH; entenda

Mudança no Detran – Nas ruas do Recife, quem deseja tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) enfrenta uma novidade que promete mudar a dinâmica e a eficácia dos exames práticos. O teste de garagem, aquele que exigia estacionar o carro em marcha à ré em vagas de 90 graus, foi completamente eliminado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE). Mas o que essa mudança significa para os candidatos e para a qualidade da formação de novos motoristas?

O Detran-PE reestruturou o exame prático de direção veicular, excluindo o teste de garagem da prova para tirar a CNH. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Detran não exige mais teste de garagem?

A iniciativa de suprimir o teste de garagem ocorreu no mês de julho e faz parte de uma reestruturação mais ampla da prova prática do Detran-PE. A alteração teve por base diversos estudos técnicos e se alinha às diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), bem como à resolução nº 789/2020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Segundo esta resolução, que aborda questões de provas, tempos e manobras, o teste de garagem não é uma exigência.

Veja também: Regras e veículos permitidos: o que precisa para ter CNH B

No lugar do teste de garagem, o Detran-PE decidiu concentrar a avaliação em outras etapas fundamentais para um bom desempenho no trânsito. Agora, os candidatos devem passar pelas fases de baliza, rampa e circuito de rua. Este último envolve a habilidade do condutor em relação à sinalização semafórica e horizontal, bem como sua atenção para com ciclistas e pedestres.

De acordo com Carlos Ferreira, diretor-presidente do Detran-PE, as alterações já estão trazendo impactos mensuráveis. Ferreira destaca que os candidatos que concluíram o novo formato da prova prática tiveram uma redução aproximada de 25% na média do tempo de exame, em relação ao tempo gasto quando o teste de garagem ainda era aplicado. O índice de aprovação também apresentou uma melhoria, com um aumento de cerca de 3% em relação ao exame anterior.

Por enquanto, as mudanças na prova prática foram implementadas no pátio da sede do Detran-PE, localizada na capital pernambucana, Recife. Contudo, há planos de estender essa nova configuração para outros pátios do órgão, situados no interior do estado. Diariamente, a sede do Detran-PE em Recife recebe cerca de 500 candidatos interessados em obter a primeira CNH. Atualmente, o índice de reprovação ronda os 55%.

Realidade dos treinamentos

Nos próximos meses, a expectativa é que dados mais refinados revelem uma realidade que compreenda tanto o treinamento nas autoescolas quanto a avaliação no pátio de exames. Segundo Nivaldo Carneiro, gerente de Habilitação de Condutores do Detran-PE, a iniciativa tem como objetivo extrair ao máximo a habilidade técnica do candidato. “A baliza é o quesito que apresenta maior reprovação, e o foco nela permitirá uma melhor formação dos novos motoristas”, enfatiza Carneiro.

Em termos de números, o órgão emitia 77.955 CNHs em 2022. No entanto, apenas no primeiro semestre de 2023, já foram emitidas 37.790 novas habilitações. Com a nova estrutura da prova, tanto o Detran-PE quanto os futuros motoristas esperam que o processo se torne não só mais eficiente, mas também mais eficaz na formação de condutores mais qualificados e conscientes para as ruas e estradas do estado.

Veja também: Quanto custa e o que é preciso para emitir sua CNH até 2024