Lista dos celulares mais vendidos do mundo tem detalhe ASSUSTADOR

Segundo dados da empresa de pesquisa Omdia, no primeiro semestre de 2023, o mercado global de celulares, em geral, está enfrentando uma queda nas vendas devido à diminuição do poder de compra das pessoas, resultado da recessão econômica e da expansão do mercado de smartphones usados. No entanto, há uma exceção notável, pois o setor de smartphones premium está crescendo à medida que a demanda por dispositivos mais sofisticados aumenta. A seguir, confira a lista dos 10 aparelhos mais vendidos em 2023.

Confira a lista dos 10 smartphones mais vendidos em 2023. | Foto: Montagem / Divulgação

Os celulares mais vendidos do ano

No primeiro semestre de 2023, nenhum fabricante de smartphones, com exceção da Apple e da Samsung, conseguiu conquistar um lugar no ranking dos 10 dispositivos mais vendidos em todo o mundo, conforme relatado pela empresa de pesquisa Omdia.

Surpreendentemente, o smartphone mais vendido nesse período é um dos mais caros, mesmo em meio à queda no mercado de dispositivos móveis inteligentes. A seguir, confira mais detalhes sobre os aparelhos que possuem maior procura por parte dos consumidores a nível mundial.

Apple lidera com folga nas vendas de smartphones

Os dois principais modelos no topo da lista são o iPhone 14 Pro Max da Apple, que possui um preço de cerca de US$ 1.600 nos Estados Unidos, enquanto o iPhone 14 Pro, da mesma marca, pode chegar a custar até US$ 1.500. Em contrapartida, o Samsung Galaxy A14 é uma opção muito mais acessível, com um valor inferior a US$ 200, enquanto o modelo A14 5G fica em torno de US$ 300.

Celulares chineses ficaram de fora

Uma grande mudança em relação ao ano anterior é a ausência de fabricantes chineses de smartphones entre os 10 primeiros. Isso representa um alívio para a Samsung, que enfrentou uma forte competição dessas marcas em 2022. A principal razão para essa mudança é o desejo das pessoas por telefones de alta qualidade e com mais recursos.

10 smartphones líderes em vendas do primeiro semestre de 2023

1. Apple iPhone 14 Pro Max

26,5 milhões de unidades vendidas

2. Apple iPhone 14 Pro

21 milhões de unidades vendidas

4. Apple iPhone 14

16,5 milhões de unidades vendidas

5. Apple iPhone 13

15,5 milhões de unidades vendidas

5. Samsung Galaxy A14

12,4 milhões de unidades vendidas

6. Samsung Galaxy S23 Ultra

9,6 milhões de unidades vendidas

7. Samsung Galaxy A14 5G

9 milhões de unidades vendidas

8. Samsung Galaxy A54 5G

8,8 milhões de unidades vendidas

9. Samsung Galaxy A34 5G

7,1 milhões de unidades vendidas

10. Apple iPhone 11

6,9 milhões de unidades vendidas

