Maior porta-malas de todos! Citroën entrega o ouro e revela novo SUV

Citroën revela novo modelo – O mundo automotivo está prestes a ser sacudido por uma novidade que promete revolucionar o mercado de SUVs na América do Sul. A Citroën, tradicional fabricante de automóveis francês, está introduzindo um novo veículo que promete não só superar os concorrentes em diversos aspectos, mas também atender às demandas específicas dos consumidores sul-americanos. Quer saber todos os detalhes? Continue lendo.

A Citroën está trazendo o novo SUV C3 Aircross para a América do Sul com inovações como um espaçoso porta-malas e capacidade para até sete pessoas. Foto: Divulgação

SUV da Citroën revelado

Recentemente, Vanessa Castanho, a vice-presidente da Citroën para a América do Sul, compartilhou em um vídeo no canal oficial da marca no YouTube suas considerações sobre o aguardado Citroën C3 Aircross. O lançamento desse novo SUV está previsto para o início de 2024 e, segundo Castanho, ele chegará carregado de inovações. O canal da Citroën no YouTube pode ser acessado pelo link: “https://www.youtube.com/user/Citroen”.

De acordo com a executiva, o C3 Aircross não será apenas mais um SUV no mercado. Ele vem com um design impactante, robustez, versatilidade e uma acessibilidade que reflete a marca. Ela ressalta que o projeto do novo modelo foi fortemente embasado em pesquisas de mercado e escuta ativa dos consumidores. Entre os elementos destacados estão a robustez, versatilidade e um estilo único que caracterizam o DNA da Citroën.

Um dos principais pontos que fazem o Citroën C3 Aircross se destacar na multidão é o espaço oferecido. Ele promete o maior porta-malas da categoria, com um volume impressionante de 489 litros pelo padrão VDA (Verband der Automobilindustrie), que é uma renomada instituição alemã de padronização da indústria automotiva. Para colocar esse número em perspectiva, os modelos concorrentes como o Hyundai Creta e o Chevrolet Tracker oferecem, respectivamente, 431 e 393 litros de espaço no porta-malas.

O C3 Aircross também promete um pacote completo de funcionalidades essenciais para o consumidor sul-americano. Embora os detalhes sobre os motores ainda não tenham sido divulgados, sabemos que o veículo terá um câmbio automático de sete marchas com opção de trocas sequenciais. Além disso, um painel digital customizável de sete polegadas de alta resolução, controlador e limitador de velocidade, sistema de ventilação suplementar para as segunda e terceira fileiras de assentos, e rodas de até 17 polegadas são outras características que devem fazer parte do novo modelo.

Estratégia

Além de ser a mais nova aposta da Citroën para o mercado de SUVs, o C3 Aircross tem uma importância estratégica para a marca. Ele é o segundo veículo desenvolvido dentro do projeto C-Cubed, sendo o primeiro o Citroën C4 Cactus. O novo SUV será produzido no Polo Industrial da Stellantis em Porto Real, Rio de Janeiro.

Pierre Leclercq, diretor de Design Global da Citroën, reforça que o novo Citroën C3 Aircross é realmente uma obra de arte em termos de design. Ele salienta que o veículo foi cuidadosamente planejado para se destacar na multidão, que é exatamente o que os consumidores desse segmento procuram.

Por fim, a estreia mundial deste aguardado SUV aconteceu na Índia, no final do mês de abril, e agora o próximo destino é a América do Sul. O lançamento do Citroën C3 Aircross representa não apenas uma evolução para a marca, mas um avanço significativo para todo o segmento de SUVs, especialmente no mercado sul-americano. Com sua combinação de design, espaço e funcionalidades, esse novo modelo tem tudo para definir novos padrões na indústria.

