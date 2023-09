GRANDE MUDANÇA no WhatsApp chama a atenção e promete transformações

Sabia que o Whatsapp ganhou uma nova função? Agora é possível compartilhar a tela durante a chamada de vídeo. Ou seja, quando você quiser mostrar para outra pessoa o que está vendo, será possível. Isso facilita em reuniões de trabalho, entrevistas de emprego, atendimento psicológico online, dentre outras necessidades.

Aprenda aqui como utilizar o recurso.

Agora é possível compartilhar a tela por chamada de vídeo. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br)

Aprenda como funciona o compartilhamento de tela por chamada de vídeo

O processo é super fácil e rápido. Quando estiver na chamada de vídeo, clique no ícone “compartilhar”, depois é só escolher se deseja compartilhar a tela inteira ou apenas um aplicativo específico.

Mas antes de compartilhar a tela, é importante se atentar para esses detalhes:

Certifique-se de que a função de compartilhamento de tela está disponível para você, pois pode variar conforme a versão do WhatsApp.

Ao compartilhar a tela inteira, tudo o que você fizer será visível para a outra pessoa, incluindo a troca de aplicativos e janelas de conversa.

Para garantir a privacidade, lembre-se de não compartilhar informações sensíveis durante a chamada.

ChatGPT no Whatsapp transforma áudios em textos e cria imagem

Disponível no WhatsApp e no Telegram, a assistente virtual chamada de LuzIA, transforma áudios em texto com ajuda da inteligência artificial do ChatGPT. A ferramenta é gratuita e não exibe anúncios, mas possui limitações em alguns de seus recursos. Para usá-la, basta enviar uma mensagem no WhatsApp ou no Telegram para (11) 97255-3036.

Em sua primeira interação, a robô explica para os usuários que eles podem perguntar como preparar uma receita culinária, pedir dicas de filmes, tirar dúvidas sobre tarefas domésticas ou de trabalho, revisar e traduzir textos, entre várias outras coisas.

Utilizando 3 modelos de inteligência artificial, a tecnologia é capaz de interagir de forma ilimitada através de mensagens de texto (GPT 3.5, da OpenAI), transformar áudios de até 10 minutos em texto (Whisper, da OpenAI) e Criar até 5 imagens por dia a partir de descrições em texto (Stable Diffusion, da Stability AI).

O serviço pode ser acessado em mais de 40 países e tem sua maior base de usuários no Brasil, onde foi introduzido aproximadamente em meados de julho. A companhia está atualmente empenhada em desenvolver seu próprio aplicativo para a assistente, visando enfatizar sua utilidade nas rotinas dos usuários.

Javier Andrés, cofundador e diretor de marketing da LuzIA, disse em entrevista ao G1 que “perguntar à LuzIA é mais rápido do que ir ao Google”.

Segundo ele, para manter os usuários só tem um caminho possível: sendo útil pra eles de alguma forma. O objetivo com a criação da assistente virtual é educá-los para que compreendam onde está o potencial e como essa tecnologia é capaz de ajudá-los a ter uma vida mais fácil em tudo que interagem.

