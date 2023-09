Olhe para suas unhas e descubra como está sua saúde agora

Você sabia que dependendo do estado que sua unha esteja está relacionado a como está a sua saúde? É isso mesmo que você leu, as unhas são estruturas que ficam nas pontas dos nossos dedos, e são duras para conseguir proteger a região e possuem 3 camas de queratina, o interessante é que cada um contém consistências diferentes.

Valérica Marcondes, que é uma dermatologista atuante em São Paulo, confirmou que as unhas são responsáveis por cerca de mais de 10% das afecções de pele, mas somente um médico totalmente capacitado consegue identificar os problemas e prescrever um tratamento adequado para cada pessoa.

Se perceber algum sintoma em incomum é necessário buscar ajuda de um profissional.

Valérica comentou: “O exame das unhas e lesões pode indicar doenças e falta de vitaminas. Quando quebradiças e com manchas brancas, podem representar uma simples alergia a produtos como esmaltes, detergentes e sabonetes, como podem ser indicadores de carência de ferro, ácido fólico e vitamina B12, que pode resultar em psoríase, micose e até anemia”.

Observe suas unhas e previna-se de doenças

Sempre tem algumas patologias que acabam atuando no silêncio e dificulta de as pessoas perceberem, ou seja, não tem sinal e quando aparece as vezes já é tarde. Mas é sempre bom ficar em alerta e observando, pois, tem outras formas de rastros e são visivelmente através das unhas.

As alterações na textura e na cor são os primeiros sintomas capazes de indicar como está a saúde de um indivíduo, e como já informamos acima, essa identificação precisa ser feita de forma correta e com ajuda de um profissional totalmente especializado.

Márcia Grieco, que é uma dermatologista do Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos informou que “Quando a unha tem formato de colher, por exemplo, bem arredondada, é um sinal de que a pessoa pode estar sofrendo de problemas cardiovasculares ou pulmonares, como asma e bronquite, que afetam a circulação. Doenças vasculares podem atrofiar as unhas e alguns sulcos podem aparecer após uma febre ou uma virose”.

E quando o nosso organismo está carente de alguma vitamina, como por exemplo a vitamina C isso também colabora afetando a produção de alguns hormônios essenciais, como a queratina. Márcia ainda complementou “No caso da diabetes, por exemplo, as unhas crescem avermelhadas e cheias de ondulações”.

A dica é, não precisa ficar olhando toda hora para as unhas e ficar com medo ou desesperado caso alguma mudança apareça, somente se acontecer algo de relevância, ai sim a única saída é marcar logo uma consulta com especialista para entender o que está acontecendo.

Existem sinais que não aparecem e que não são oriundos de doenças, porém mesmo assim pode acabar modificando a unha como a cor e a aparência.

