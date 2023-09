A última superlua trouxe PODERES para 3 signos; veja quais

A famosa superlua é, sem dúvidas, um dos eventos mais aguardados pelos amantes do satélite natural da Terra, sendo a lua cheia referente a agosto, o oitavo mês do ano. Ela é conhecida por conta do brilho intenso que emite e, claro, pelo seu nome. Mas, além disso, também é considerada, dentro da astrologia, como um elemento que representa a fase luar de forte carga energética, de modo que afeta alguns signos diretamente.

Afeta, por sinal, no que diz respeito ao quesito financeiro, conforme será explicado no decorrer do conteúdo a seguir.

A energia da superlua afetou estes signos diretamente | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que é importante saber sobre a superlua

Como mencionado anteriormente, a lua cheia, na astronomia, representa um período de intensa influência no que diz respeito aos signos do horóscopo, uma vez que pode alterar emoções e, também, pode afetar muitas áreas importantes, como a financeira.

E a superlua Azul presente exatamente no mês de agosto trouxe essas mudanças financeiras especificamente para 3 dos signos que compõem o zodíaco.

Ela é nada menos do que um belíssimo fenômeno que pode ser apreciado a cada 3 anos e, agora no ano de 2023, ela surgiu no céu no dia 30 de agosto, quarta-feira, sendo carregada de uma vibração única, que fornece às pessoas um ótimo momento de autodescoberta no que diz respeito não só ao dinheiro, mas, também, ao amor.

Os signos que a superlua Azul mais afetou financeiramente em 2023

O signo de Áries

A energia presente nesta superlua definitivamente afeta Áries de modo dinheiro, quando o assunto é o dinheiro: a criatividade receberá novo impulso, assim como o início de projetos e empreendimentos.

É preciso, porém, que o ariano tome certo cuidado. Afinal, ele pode realmente ter bons rendimentos, mas também pode perder seus ganhos rapidamente, se agir por impulso.

O signo de Touro

Especificamente no que diz respeito ao signo de Touro, a influência da superlua Azul fica mais direcionada com o surgimento de imprevistos relacionados às despesas.

O taurino também deverá passar por uma mudança considerável, que mudará totalmente a forma como ele percebe a sua realidade atualmente, no que diz respeito às questões profissionais.

O signo de Libra

Sendo também um dos signos afetados pela energia da lua cheia do mês de agosto, Libra terá que lidar com previsões que mostram um caminho complicado à frente, uma vez que será preciso tomar decisões consideravelmente complicadas e que farão toda a diferença na vida futura.

Tudo isso, para o libriano, tem a ver com as prioridades dentro do campo pessoal e, também, dentro do campo profissional: é imprescindível encontrar um bom equilíbrio entre essas duas áreas tão importantes.

Por fim, vale sempre lembrar que as previsões astrológicas, como as citadas acima, são indícios do que pode ocorrer e não necessariamente condizem com a realidade do que cada pessoa irá enfrentar em determinado período por conta de seu signo. Afinal, existem outros fatores que devem ser levados em consideração, como o signo ascendente.

