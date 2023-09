É possível? Aprenda o que fazer para falar com o suporte do Facebook

O Facebook é uma das redes sociais mais usada e conhecida nesse mundo, tem mais de 2 bilhões de contas ativas, e como é uma empresa supergrande é essencial ter um canal de suporte e de contato para ajudar a resolver os problemas de usuários ou alguns bugs no sistema.

Muitas pessoas não sabem como entrar em contanto com o suporte do Facebook, por isso trouxemos essas dicas, acompanhe.

veja como pedir a ajuda do Facebook. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Chat Online

O chat online do Facebook é uma boa opção, ele fica disponível para contas de empresas do Facebook Business, essa ferramenta é um pouco complicada de achar, siga esses passos para facilitar:

Abra o menu do Facebook clicando em sua foto de perfil

Encontre a opção “Central de Ajuda”, depois toque em “Central de Ajuda”

Acesse a “Central de Ajuda para Empresas”

Clique em “Começar” abaixo da frase “Encontre respostas ou fale conosco”

Escolha a opção que mais se enquadra no seu problema.

Role a tela até encontrar a opção “Precisa de mais ajuda? Entre em contato com o Suporte”.

Através do Telefone

Válido ressaltar que o Facebook não tem canais de contato de suporte através do telefone, e sim um número de ouvidoria do Facebook que é para aqueles que receberam um suporte, mas mesmo assim não conseguir resolver o problema.

0800-047-4683 – ouvidoria

0800-047-4699 – para pessoa com deficiência auditiva ou de fala

Atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Feriado não funciona.

E-mail

Outra opção para te ajudar a entrar em contato com o suporte do Facebook é pelo e-mail. Veja quais tem disponíveis para relatar o problema:

phish@fb.com : denunciar golpes ou tentativas de phishing dentro do Facebook

: denunciar golpes ou tentativas de phishing dentro do Facebook disabled@fb.com : recuperar uma conta que foi desabilitada

: recuperar uma conta que foi desabilitada appeals@fb.com : enviar mais informações após entrar com um recurso contra a desabilitação da sua conta no Facebook

: enviar mais informações após entrar com um recurso contra a desabilitação da sua conta no Facebook legal@fb.com : para questões legais

: para questões legais press@fb.com : entrar em contato com a imprensa do Facebook para questões jornalísticas.

: entrar em contato com a imprensa do Facebook para questões jornalísticas. privacy@facebook.com : resolver questões relacionadas à privacidade.

: resolver questões relacionadas à privacidade. info@facebook.com: informações gerais.

Veja também: Como saber se seus DADOS vazaram no Facebook? Indenização pode ser recebida

Central de Ajuda do Facebook

Se no seu caso é um problema simples e precisa de algumas dicas de como resolver, a Central de Ajuda do Facebook pode dar esse direcionamento, nessa opção você encontra algumas respostas sobre dúvidas frequentes do Facebook, seja de conta, publicações e diversos outros.

Para encontrar a Central de Ajuda no seu Facebook, segue os passos:

Na tela inicial do Facebook, abra o menu

Role a tela para baixo e encontre a opção “Ajuda e suporte”

Toque em “Central de Ajuda”.

Veja também: Mulher encontra COBRA em alface na hora do almoço