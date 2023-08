Mulher encontra COBRA em alface na hora do almoço

Cobra no alface – Em Goiás, um almoço quase se torna um episódio digno de filme de suspense. Enquanto jovens se reuniam na cozinha, um ingrediente inesperado surgiu: uma cobra oculta em meio ao alface.

Durante o almoço, jovens de Mara Rosa encontraram uma cobra no alface, causando um grande susto. Foto: divulgação

Animal peçonhento encontrado em alface?

Situado em Mara Rosa, região norte do estado de Goiás, um grupo de jovens se preparava para um almoço comum, sem imaginar o que estava por vir. Marianna Lacerda, uma das presentes na ocasião, detalhou o momento que surpreendeu a todos: enquanto uma amiga cuidadosamente separava as folhas de alface, ela deu um grito ao se deparar com um réptil rastejando entre elas. Este instante, carregado de tensão e surpresa, foi capturado em vídeo e divulgado nas redes sociais, ganhando rapidamente a atenção do público. O vídeo pode ser conferido em https://twitter.com/i/status/1692515476205654230 .

Veja também: Gordura e carboidratos: OMS faz alerta e pega muitos de surpresa

O alface, adquirido em um mercado local, tinha sido transportado no carro da jovem, dentro de uma sacola e, posteriormente, acomodado na pia. O susto se tornou maior para Marianna, que expressou seu pavor por cobras. Por sorte, uma funcionária da casa demonstrou mais coragem, conseguindo capturar a cobra e devolvê-la ao seu habitat natural.

Mas o que poderia ser apenas mais um episódio de susto ganha uma perspectiva mais tranquila. Segundo a médica veterinária Luana Borboleta, a cobra encontrada era da espécie “jararaca dormideira”, conhecida por ser inofensiva. Ela esclareceu que este tipo de cobra é comumente encontrado em hortaliças devido à sua dieta, que tem como base alimentar a lesma. Hortaliças com folhas, ao serem cultivadas em ambientes úmidos e com pouca exposição ao sol, tornam-se o habitat ideal para lesmas, atraindo, por consequência, essa espécie de cobra.

A experiência reforça a importância de um cuidado rigoroso ao manusear alimentos, principalmente aqueles que são consumidos crus. A ingestão de vegetais é fundamental para uma dieta equilibrada. Eles são ricos em vitaminas, sais minerais e fibras, essenciais para o bom funcionamento do organismo. No entanto, ao consumi-los, é preciso garantir que estejam devidamente higienizados.

Verdura popular

A alface, especificamente, é uma das verduras mais populares, presente em diversas refeições cotidianas. Ela possui diversas propriedades benéficas à saúde, mas, como foi visto, também pode trazer surpresas indesejadas. Portanto, é fundamental saber como lavá-la corretamente. Iniciar a higienização com as mãos e utensílios limpos, remover a parte mais dura, descartar folhas externas e deixar de molho em uma solução específica são passos essenciais para garantir uma refeição segura.

E, embora alguns optem pelo uso do vinagre na higienização, estudos mostram que ele não tem o mesmo poder bactericida que a água sanitária. O vinagre, na verdade, serve para desagregar sujeiras, mas não para eliminar micro-organismos efetivamente. Dessa forma, para garantir uma alimentação segura, é preciso adotar as práticas corretas de limpeza, desde a escolha dos ingredientes até o preparo na cozinha.

Esse episódio, além de curioso, serve como alerta e recordação sobre a relevância da correta higienização dos alimentos. Em tempos modernos, mesmo com tecnologias e facilidades, ainda estamos sujeitos a surpresas que a natureza insiste em nos trazer, reforçando a coexistência e respeito mútuo entre seres humanos e animais.

Veja também: Alergia à água existe! Menino sente lágrimas e suor queimarem