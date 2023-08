250 dólares por hora! Nenhuma inteligência artificial roubará esse trabalho dos humanos

Trabalho que paga em dólares – Em um mundo em constante transformação tecnológica, muitos se perguntam: a Inteligência Artificial (IA) dominará todos os campos de trabalho, deixando os humanos à margem? Ao olhar para a demanda crescente por escrita criativa, uma habilidade que a IA ainda luta para replicar, a resposta pode não ser tão simples.

Ser um escritor criativo pode render até 250 dólares por hora, um trabalho valioso mesmo diante das tendências de Inteligência Artificial. Foto: divulgação

Receba em dólares nesta atividade

Recentemente, uma pesquisa conduzida pelo portal Freelancer, especializado em oferecer oportunidades de trabalho autônomo, revelou que a escrita criativa tem sido a habilidade mais cobiçada pelos empregadores que utilizam sua plataforma. Essa análise, conforme compartilhado com a CNBC, teve como base quase 300 mil anúncios de empregos divulgados entre abril e junho de 2023. O que é ainda mais surpreendente? Alguns desses anúncios ofereciam remunerações de até 250 dólares por hora para escritores independentes.

Matt Barrie, diretor do portal Freelancer, expressou sua perspectiva sobre essa crescente demanda. Ele reiterou que, embora a Inteligência Artificial esteja fazendo avanços significativos em várias áreas, a criatividade humana ainda é insubstituível. Barrie destacou uma tendência similar observada no primeiro trimestre de 2023, onde trabalhos relacionados ao design criativo prosperaram mesmo com o interesse triplicado em IA gerativa.

Esses insights são um alento para muitos profissionais, especialmente aqueles preocupados com a substituição de seus trabalhos por máquinas. A profissão de escritor criativo, embora majoritariamente freelancer, não exige necessariamente uma formação universitária formal. Porém, a qualificação e o refinamento constantes são essenciais para se destacar em um mercado cada vez mais competitivo.

Sinergia entre homem e máquina

Intrigantemente, não se trata de uma batalha entre humanos e máquinas. A combinação da habilidade humana com a IA pode criar sinergias únicas. Yoav Hornung, afiliado ao portal Fiverr, mencionou que ainda existe uma procura robusta por serviços gerais de escrita na plataforma. No entanto, ele observou um interesse crescente na contratação de freelancers para serviços de escrita relacionados à IA, como a edição de conteúdos gerados por Inteligência Artificial. Hornung destacou que esses trabalhos específicos experimentaram um aumento impressionante de 80% no último trimestre em comparação ao primeiro trimestre do ano.

Assim, a narrativa não se concentra em humanos contra máquinas, mas em como ambos podem trabalhar juntos, potencializando seus respectivos pontos fortes. A capacidade única dos humanos de criar, inovar e expressar emoções complexas por meio das palavras ainda é altamente valorizada.

A conclusão é clara: em vez de temer a ascensão da Inteligência Artificial, os aspirantes a escritores e profissionais do setor devem se concentrar em aprimorar suas habilidades. Investir tempo em leitura, escrita e formação contínua pode garantir que, quando um editor ou empregador estiver avaliando candidatos, sua escolha recaia sobre aquele que demonstra paixão, comprometimento e domínio da arte da escrita.

