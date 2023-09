Você coloca o CPF na nota fiscal? Tem Pix te esperando no governo

O sorteio do programa Nota Fiscal Gaúcha, promovido pelo governo do Rio Grande do Sul foi realizado na última quarta-feira (30). O programa, além de distribuir prêmios no valor total de R$ 700 mil aos consumidores participantes, serve de incentivo aos cidadãos gaúchos para exercerem a cidadania fiscal além de colaborarem com o aumento da arrecadação no estado. Saiba mais detalhes sobre o sorteio e a Nota Fiscal Gaúcha, a seguir.

Gaúchos com o bolso cheio

O governo do Rio Grande do Sul promoveu, na última quarta-feira (30), o sorteio do programa Nota Fiscal Gaúcha. Este programa tem como objetivo distribuir prêmios no valor total de R$ 700 mil aos consumidores participantes.

O prêmio principal oferecido foi de R$ 50 mil, mas há várias outras maneiras de ser premiado. Saiba mais detalhes sobre o sorteio e a Nota Fiscal Gaúcha, logo abaixo.

Sorteio contemplou 10 ganhadores

Dessa forma, diversos cidadãos do estado gaúcho tiveram a oportunidade de concorrer a 10 prêmios no valor de R$ 5 mil, 100 prêmios de R$ 1000 e 1000 prêmios de R$ 500. Conforme informações da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul (Sefaz-RS), o sorteio contou com a participação de 48 milhões de bilhetes.

Esse evento ocorreu durante o Jantar dos Prefeitos, organizado pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), como parte da Expointer, realizada na cidade de Esteio.

Conheça a NF Gaúcha

O Nota Fiscal Gaúcha, concebido pela Sefaz-RS, tem como propósito incentivar a cidadania fiscal e o aumento da arrecadação. Através deste programa, os cidadãos acumulam pontos toda vez que solicitam a inclusão do seu CPF no documento fiscal no momento das compras em estabelecimentos participantes. Esses pontos são convertidos em bilhetes que permitem a participação nos sorteios mensais, conforme explica o site da Sefaz-RS.

Neste programa, a cada R$ 1 gasto pelo consumidor, ele recebe um ponto. Quando atinge 1000 pontos, o sistema gera um bilhete eletrônico, o que lhe possibilita concorrer aos prêmios sorteados pelo programa. O Nota Fiscal Gaúcha dispõe de um aplicativo que funciona em smartphones com sistema Android e iOS. Para participar, basta acessar o aplicativo, fazer o login com o CPF e senha, clicar em “Meus Prêmios” para solicitar o resgate, fornecer os dados solicitados pela plataforma e aguardar a disponibilização do prêmio.

O programa não apenas oferece prêmios em dinheiro aos cidadãos, mas também auxilia as entidades sociais indicadas por eles através de repasses. Além disso, as empresas participantes fortalecem sua responsabilidade social perante o Estado e a sociedade gaúcha, conforme destaca a Sefaz-RS.

