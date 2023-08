Nota Fiscal Paulista pagará R$ 1 milhão; você está no sorteio?

Você costuma colocar o CPF na nota? Os consumidores de São Paulo que incluíram o número do documento nas notas fiscais de suas compras feitas em abril desse ano vão poder participar do próximo sorteio, que entregará o prêmio principal de R$ 1 milhão. Quem não queria? Veja os detalhes da medida.

Quem é cadastrado no programa Nota Fiscal Paulista poderá concorrer, em 11 de agosto, ao sorteio que visa distribuir R$ 5,7 milhões. Conforme as informações divulgadas, 9.455.706 contribuintes de São Paulo que solicitaram o CPF ou CNPJ (no caso dos condomínios) em suas notas fiscais em abril receberam um bilhete eletrônico. Inclusive, ele já está disponível para consulta no site do programa.

Nota fiscal paulista pagará 1 milhão de reais. Você está participando do sorteio? | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como participar do sorteio?

Quem deseja fazer parte dos sorteios precisa solicitar a Nota Fiscal Paulista e depois se inscrever no portal do programa, aceitando os termos e regras estabelecidas. Essa adesão é realizada até o dia 25 de cada mês, permitindo assim que o consumidor já participe no mês seguinte.

Uma vez que esse processo foi concluído, o cliente não precisará se preocupar em realizá-lo novamente para ser incluído nos próximos sorteios. Dessa forma, a cada cem reais em compras, é concedido um novo bilhete eletrônico para concorrer ao prêmio.

Como mencionado, em agosto, 9.455.706 contribuintes do estado de São Paulo vão participar. Além disso, as entidades sem fins lucrativos também não vão ficar de fora dessa ação. Neste sorteio, 3.087 instituições que receberam doações de notas fiscais vão concorrer a 55 prêmios.

O que é a Nota Fiscal Paulista?

É um programa de estimulo à cidadania fiscal no Estado de São Paulo, que tem por objetivo estimular os consumidores a exigirem a entrega do documento fiscal na hora da compra. Além disso, visa gerar créditos aos consumidores, aos cidadãos e às empresas do Estado.

A Nota Fiscal Paulista faz parte do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do governo de São Paulo e busca reduzir a carga tributária de cada cidadão. Pela iniciativa, as pessoas recebem créditos ao fazer compras. Eles podem ser usados para pagar IPVA, por exemplo, ou podem ser resgatados em dinheiro.

O cliente ainda pode solicitar a nota e doá-la para alguma entidade que promova ações em defesa da educação, saúde ou proteção animal.

