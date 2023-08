Estas são as previsões para cada signo até dia 31 de agosto

O mês de agosto, como não poderia deixar de ser, reserva previsões para cada signo que faz parte do horóscopo ocidental, mostrando o que seus respectivos nativos podem esperar deste mês.

Quem está curioso a respeito das surpresas astrológicas, portanto, não pode deixar de ler os tópicos abaixo, que fazem parte deste artigo. Pois, por meio deles, conseguirá saber o que foi reservado especificamente para o seu signo.

Mais detalhes podem ser conferidos a seguir.

As previsões para cada signo se renovam a cada mês | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

As previsões para cada signo que compõe a primeira parte do horóscopo

Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem fazem parte da “parte 1” do horóscopo, sendo estas suas respectivas previsões:

Áries

Áries tem o fogo ardente como marca registrada e, em agosto, ele estará ainda mais intenso.

A determinação e a coragem também estarão no auge, impulsionando cada ariano a seguir novos caminhos e viver aventuras ainda mais excitantes: é um ótimo momento para ser destemido e ousado, tendo o universo a seu lado.

Touro

Para os taurinos, a energia ficará nas questões materiais e financeiras, incentivando-os a procurar soluções que sejam duradouras e sólidas.

O nativo de Touro deverá aproveitar o mês de agosto para consolidar investimentos e projetos.

Gêmeos

Para os geminianos, este mês será de muita curiosidade e criatividade: eles devem aproveitar o momento para aprender coisas novas, explorar ideias novas e expandir os horizontes, no que diz respeito ao intelecto.

O nativo de Gêmeos também precisa ficar com a mente aberta e se preparar para colher os resultados desta fase que favorece o crescimento pessoal.

Câncer

Câncer tem uma energia emocional e sensível, que estará ainda mais aflorada nos próximos dias: é o período ideal para nutrir laços, cuidar das relações com outras pessoas e buscar conforto ao se conectar com o outro.

O canceriano deve usar sua energia na resolução de questões emocionais que estejam pendentes, de modo a fortalecer seus laços afetivos.

Leão

Leão é regido pelo Sol e, nos próximos dias, terá sua energia intensificada: seus nativos irão brilhar mais do que nunca, sendo notados e recebendo destaque em diversos contextos.

É hora de o leonino ser ousado e muito confiante em tudo o que faz, devendo aproveitar seu magnetismo para atrair grandes oportunidades.

Virgem

Mais do que nunca, o virginiano terá o desejo de organizar tudo e buscar a perfeição, mas também irá querer aprofundar conhecimento e aprimorar habilidades.

Nesta fase, conseguirá desenvolver alguns projetos mais meticulosos, e colher resultados realmente satisfatórios.

As previsões para cada signo que compõe a segunda parte do horóscopo

Já no que diz respeito à segunda parte do horóscopo, as previsões para cada signo são estas abaixo:

Libra

Os librianos, este mês, usarão o equilíbrio e a harmonia como pilares de suas vidas.

Eles manterão o foco nas relações interpessoais, usando toda a energia para fortalecer os vínculos que consideram significativos e resolver conflitos.

Escorpião

Para o escorpiano, a paixão e a intensidade definitivamente estarão em alta esse mês.

O nativo de Escorpião deve usar esse momento para viver transformações pessoais e para mergulhar em suas emoções.

Sagitário

Agora, em agosto, é hora de o sagitariano viver novas experiências, expandir seus conhecimentos e explorar horizontes novos.

Ele também deve abraçar cada oportunidade interessante que surgir em seu caminho.

Capricórnio

Este mês representa um ótimo momento para que os nativos de Capricórnio foquem em seus objetivos (principalmente naqueles de longo prazo) e tracem metas ainda mais ambiciosas.

É desta forma que eles irão conseguir construir uma base mais sólida para o futuro que desejam viver.

Aquário

A originalidade e a liberdade serão o forte do aquariano no decorrer de agosto: é hora de inovar, ser autêntico e lutar pelas causas certas.

A energia do mês irá favorecer mudanças verdadeiramente revolucionárias e positivas.

Peixes

A intuição e a sensibilidade estarão afloradas para os nativos de Peixes: é interessante que eles aproveitem o mês para buscar respostas para questões mais profundas e para buscar, também, uma boa conexão com a espiritualidade.

A energia, como um todo, poderá ser usada para atividades terapêuticas e artísticas.

