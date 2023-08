Governo pode impedir pagamento do Bolsa Família para quem tem CPF negativado

Pagamento impedido no Bolsa Família? Em um cenário em que milhões de brasileiros dependem do programa Bolsa Família, uma nova regra, efetivada em agosto deste ano, vem despertando preocupações: a exigência da regularização do CPF para o recebimento do benefício. O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já confirmou que os pagamentos serão efetivamente suspensos para os beneficiários nessa condição. Se você é um dos mais de 20 milhões de famílias beneficiadas e quer entender as ramificações dessa mudança, siga conosco nesta matéria aprofundada.

O Bolsa Família assegura apoio financeiro a milhões de famílias brasileiras. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Negativados não recebem o Bolsa Família?

Conforme anunciado pelo governo federal, atualmente sob o comando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o Bolsa Família tem como objetivo primordial combater a fome e a desigualdade social. O programa atende famílias em situações de vulnerabilidade, proporcionando uma transferência de renda mensal que, recentemente, foi de R$ 600. Entretanto, a novidade da exigência de regularização do CPF para o acesso ao benefício gerou apreensão entre os beneficiários, uma vez que a medida pode representar um obstáculo adicional para as famílias que já se encontram em uma situação financeira delicada.

Veja também: Trabalhadores terão direito a “super PIX” da Caixa não sabem; entenda

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esclareceu que essa regularização é imperativa e que os pagamentos do programa serão realmente suspensos para aqueles beneficiários que se encontram com o CPF em situação irregular. A medida busca assegurar que o benefício seja destinado exclusivamente àqueles que estão em conformidade com as exigências fiscais e legais, garantindo uma melhor gestão dos recursos públicos.

A necessidade de regularização não se limita apenas ao CPF. Os beneficiários devem manter seus dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que é a base de dados utilizada para a seleção e inclusão de famílias em diversos programas de assistência social, incluindo o Bolsa Família. Para verificar a situação do CPF, o governo disponibilizou uma consulta online por meio do aplicativo da Receita Federal, onde também é possível checar outras pendências tributárias, como o Imposto de Renda.

Aqueles que se encontram com o CPF regular e os dados devidamente atualizados já podem fazer saques de seus benefícios. No caso dos detentores de um Número de Identificação Social (NIS) terminado em 7, o valor já foi liberado para saque hoje, dia 28 de agosto. Os pagamentos para os outros grupos serão realizados de acordo com o final do NIS, seguindo um calendário específico que se estende até o dia 31 deste mês.

Controle do benefício

Este novo requisito de regularização do CPF surge como uma camada adicional de controle no programa Bolsa Família, mas também traz consigo o desafio da burocracia e o risco de exclusão de famílias necessitadas. A medida ressalta a importância de estar em dia com as obrigações fiscais e documentais, mas simultaneamente acende um sinal de alerta sobre a acessibilidade dos programas sociais em um país ainda marcado por desigualdades profundas.

Nesse contexto, a nova regra não apenas afeta os beneficiários atuais, mas também pode ter implicações de longo alcance na eficácia do programa como um instrumento de política social. Portanto, é essencial que o governo federal e os órgãos responsáveis forneçam as orientações e os recursos necessários para que as famílias possam se adequar às novas exigências sem perder o acesso ao benefício.

Veja também: Descubra quanto você receberá no Caixa Tem em setembro