“Tá quente, tá frio”: veja a previsão do Brasil para os próximos dias

Previsão do Tempo – Prepare os casacos e não se esqueça dos guarda-chuvas: depois de uma semana de temperaturas surpreendentemente instáveis, o clima no Brasil volta aos trilhos da normalidade sazonal. Mas há exceções, especialmente em regiões como o Sul e o extremo Norte do país. Quer saber o que esperar do tempo na sua região? Continue lendo.

A previsão indica que a amplitude térmica será menor nesta semana. Tânia Rêgo/Agência BrasilFernando Frazão/Agência Brasil

Previsão aponta frio nos próximos dias

A semana promete temperaturas mais condizentes com o período do ano em todo o território nacional, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Após uma semana de oscilações atípicas, as marcas nos termômetros devem se manter dentro dos padrões convencionais do inverno brasileiro. Os dados apontam para chuvas concentradas principalmente no Sul do país, onde em diversas áreas os acumulados de água ultrapassam 50 milímetros, chegando a mais de 90 milímetros em algumas localidades centrais.

Veja também: Põe casaco, tira casaco… Frio voltará com força no final de semana

Curiosamente, a expectativa é que o extremo sul do Rio Grande do Sul escape desse padrão, registrando volumes de chuva abaixo dos 20 milímetros. Em termos de temperaturas, o Inmet prevê que os Estados sulistas experienciem mínimas entre 8°C e 14°C ao longo da semana. A capital paranaense, Curitiba, por exemplo, pode chegar a experimentar sua temperatura mais baixa da semana já na segunda-feira, com uma previsão de meros 6°C.

Enquanto isso, no Centro-Oeste e no Sudeste, a semana deve ser predominantemente seca. Contudo, algumas áreas como o norte de Minas Gerais, o Sul da Bahia e a divisa entre Goiás e Tocantins podem ter pancadas de chuva isoladas. Na capital paulista, São Paulo, a temperatura tende a uma elevação gradual até o domingo, quando é esperada uma máxima de 29°C. No último sábado, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo já havia registrado a tarde mais gelada do ano na cidade, com a média térmica atingindo 14,5°C.

A região Nordeste do Brasil deve seguir um padrão mais estável, com sol e nuvens se revezando no céu, mas sem previsão de precipitações significativas. As temperaturas mínimas girarão em torno de 23°C, enquanto as máximas podem ultrapassar os 30°C. Em Teresina, a capital do Piauí, os termômetros podem chegar a marcar alarmantes 37°C durante toda a semana.

Norte

No Norte do país, as previsões são de que chuvas só devem chegar no final da semana, atingindo principalmente o noroeste do Amazonas, o oeste do Acre e o extremo norte de Roraima. Para as demais áreas, a expectativa é de que ocorram baixos volumes de precipitação, inferiores a 20 milímetros. Nas capitais Rio Branco e Boa Vista, a amplitude térmica pode ser a maior da região, variando entre 25°C e 38°C.

Portanto, a semana promete uma amplitude térmica mais branda, porém com consideráveis variações regionais. Enquanto os paulistanos podem ter uma trégua nas baixas temperaturas, os habitantes de Teresina terão de enfrentar um calor acima do usual. Como sempre, o clima no Brasil não deixa de surpreender em sua diversidade, tornando essencial a consulta a previsões meteorológicas atualizadas para quem não quer ser pego de surpresa.

Veja também: FRIO, CALOR, FRIO, CALOR: veja o que esperar para os próximos dias