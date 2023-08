Boa notícia — não é de hoje que os educadores lutam por melhores condições de trabalho. Não no que se diz a respeito do quesito salário, mas de vertentes de sua profissão. O Senado aprovou nesta última semana o Projeto de Lei (PL) que cria uma nova política para os profissionais da área — focada no Bem-Estar, Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho. Além disso — o intuito é aumentar a valorização dos profissionais da área.

O que representa a nova política de qualidade de vida para professores | Foto de ThisisEngineering RAEng na Unsplash

Entenda o novo PL criado para os professores

O mundo da educação se movimentou bastante após a aprovação do Senado acerca do novo PL focado em melhorias para os trabalhos dos profissionais da educação.

O PL foi aprovado e agora irá passar pela última aprovação — que é oriunda do Presidente da República. O intuito do programa é fornecer aos professores melhores condições de trabalho a fim de obter ainda mais seus respectivos desempenho.

Com metodologias que reduzam as faltas ao trabalho e outras questões. Este sistema será obrigatório para as escolas públicas do Brasil e opcional para as instituições privadas.

Os setores possuem 12 meses a partir da sanção final para implementar o PL no sistema educacional e apresentar os planos para os Governadores de cada estado brasileiro.

Portanto, por mais que seja algo mais focado no desempenho individual e de carreira dos professores. É o início de uma nova era, a fim de que posteriormente os docentes venham ser mais notados pelo Governo a fim de obter melhoras e melhores condições de trabalho e remuneração.

Planos e projetos

É válido lembrar que os interessados devem apresentar aos Governadores informações acerca da medição dos resultados e a maneira cujo isso será organizado. A fim de que consiga ser medido a quantidade de faltas, acidentes de trabalho e até mesmo readaptação funcional.

Essas informações hão de ser postadas ao fim de cada ano e no término da gestão de cada chefe do Poder Executivo — desde o prefeito, governador e presidente. Os responsáveis pelo texto de lei explicam de maneira mais detalhada o projeto.

Afirmando que o mesmo alinha a o dever institucional do professor juntamente com suas necessidades de bem-estar. Com o intuito de unir não somente a satisfação do docente como a organização e desempenho durante suas respectivas funções.

A proposta que será analisada pelo presidente visa uma união entre melhorias nas condições de trabalho e melhores gestões. A fim de que haja uma maior valorização do profissional e acima de tudo — melhor desempenho no trabalho dos servidores públicos.

Nos próximos meses caso o PL passe pelo presidente com sucesso — serão postadas mais informações quanto as práticas que serão usadas a fim de aumentar a qualidade de trabalho e desempenho acadêmico.

