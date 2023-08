Prepare o bolso: CORTE de R$ 300 no Bolsa Família foi confirmado

Corte no Bolsa Família? Em uma decisão que pode afetar o orçamento de milhares de famílias, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou que determinados beneficiários do Bolsa Família podem enfrentar um corte de R$ 300 em seus repasses mensais. Quer entender os detalhes e as implicações desse comunicado? Continue a leitura e fique bem informado.

O Bolsa Família sofrerá um desconto de R$ 300 para beneficiários na Regra de Proteção. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Recado aos beneficiários do Bolsa Família

O anúncio do MDS, segundo informações divulgadas, estabelece que o corte afetará especificamente aquelas famílias que estão enquadradas na chamada “Regra de Proteção” do Bolsa Família. Esta regra, recentemente aprovada, tem o objetivo de garantir a continuidade do recebimento do benefício mesmo que a renda por pessoa na família ultrapasse o valor limite de R$ 218. Em outras palavras, ao invés de excluí-las do programa, o governo optou por aplicar um desconto de 50% no valor total que essas famílias receberiam. Portanto, se uma família recebe R$ 600 do programa e se encontra nessa situação, o valor passará a ser de R$ 300.

Veja também: Descubra quanto você receberá no Caixa Tem em setembro

É fundamental observar que o valor descontado pode variar em relação à renda da família. O montante recebido pelo Bolsa Família é calculado com base no número de membros da família e na elegibilidade para outros benefícios adicionais do programa. Portanto, famílias que têm direito a valores mais expressivos, por conta da composição familiar ou de outros critérios, também verão seus benefícios reduzidos proporcionalmente.

Outro aspecto relevante da Regra de Proteção é sua temporalidade. A norma tem validade de dois anos, ao fim dos quais as famílias que continuarem com renda per capita acima do limite estabelecido serão removidas do programa. Ademais, vale ressaltar que, segundo o MDS, as famílias que apresentarem uma renda superior a R$ 660 por membro em 2023 serão automaticamente descredenciadas do programa, uma vez que não se enquadram nos critérios da Regra de Proteção.

Repasses de agosto

Ao mesmo tempo em que anuncia essas modificações, o Ministério e a Caixa Econômica Federal já iniciaram os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de agosto. Estes pagamentos podem ser retirados até o dia 31 deste mês. A ordem de pagamento segue o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do responsável pela família. As datas variam de 18 a 31 de agosto, e alguns pagamentos foram até mesmo antecipados, permitindo um melhor planejamento financeiro para os beneficiários.

Essas novas diretrizes e alterações nos repasses do Bolsa Família refletem as complexas decisões políticas e orçamentárias que o governo federal precisa tomar em um cenário econômico ainda incerto. Para as famílias afetadas, compreender a fundo essas mudanças é crucial, visto que elas impactam diretamente no planejamento financeiro e, por consequência, na qualidade de vida. O Bolsa Família, por ser um programa de transferência de renda com amplo alcance social, é um termômetro das políticas públicas voltadas para as camadas mais vulneráveis da população. Portanto, qualquer alteração em sua estrutura ou em seus valores é notícia que merece atenção e análise minuciosa.

Veja também: Trabalhadores terão direito a “super PIX” da Caixa não sabem; entenda